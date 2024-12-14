Мадридскийсыграет в гостях ув рамках поединка 17-го тура испанской Примеры, который состоится 14 декабря в 23:00 мск.

Хозяева в прошлом туре отпраздновали долгожданную победу после трех поражений подряд. «Пчелы» минимально выиграли у «Валенсии», после чего набрали 19 очков, что позволило сохранить 14-е место в турнирной таблице.

«Реал» немного измотан плотным графиком игр. В последнем матче против «Аталанты» гостям не без проблем, но все же удалось выиграть 3:2. Последним результатом «сливочных» в Примере был разгром «Жироны» 3:0. Таким образом, «галактикос» не упускают из виду идущую первой «Барсу» с 38 очками и отстают от нее всего на 2 пункта.

Прогнозы и ставки

Рассмотрим коэффициенты букмекеров, узнаем, что предлагают эксперты на этот поединок.

Котировки букмекеров: 6.20 на победу «Райо Вальекано», 4.20 на ничью, 1.58 на победу «Реала».

Аналитики LiveSport.Ru делают акцент на то, что «Райо» воспользуется усталостью «Реала» и постарается через оборону сломать планы соперника. Ставки можно узнать здесь.

делают акцент на то, что «Райо» воспользуется усталостью «Реала» и постарается через оборону сломать планы соперника. Ставки можно узнать здесь. Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:0 в пользу гостей.

Где смотреть

Сайт LiveCup.Run покажет прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Реал». Здесь собраны все важные спортивные события этой недели.

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