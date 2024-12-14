Райо Вальекано
Реал Мадрид
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: после 15 матчей «Райо Вальекано» располагается на 12-м месте с 19 очками в таблице Ла Лиги.
Последние матчи: в 16-м туре команда выиграла на выезде у «Валенсии» с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 7-й минуте забил сенегальский полузащитник Пап Сисс. После этого гола «Райо Вальекано» сыграл очень четко и надежно у своих ворот и ничего не дал сделать в атаке «летучим мышам».
Райо Вальекано — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа в Кубке Испании над «Унионистасом» (3:2) и поражение дома от «Атлетика» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Фернандес и Рауль де Томас.
Состояние команды: при молодом тренере Иньиго Пересе, который неожиданно ярко проявил себя во главе «Райо Вальекано», команда смотрится довольно уверенно, но играет чересчур прагматично, особенно против фаворитов и соперников сильнее классом.
Состав довольно ограничен, много ветеранов, но все-таки одна суперзвезда есть — Хамес Родригес. Правда, он уже давно не тот.
«Реал Мадрид»
Турнирное положение: пока «Реал» Мадрид второй в таблице Ла Лиги с 36 очками.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата Испании на выезде была разгромлена «Жирона» со счетом 3:0. «Сливочные» полностью контролировали ход игры, но забить смогли только в конце первого тайма после точного удара Джуда Беллингема. В начале второго тайма также отличились Гюлер и Мбаппе, который начинает понемногу прибавлять.
В лиге чемпионов на выезде была обыграна «Аталанта» (3:2), а до этого случилось поражение в гостях от «Атлетика» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Менди, Камавинга, Милитао и Алаба. Под вопросом участие Мбаппе.
Состояние команды: небольшой кризис «Реал», похоже, миновал. Команда сейчас смотрится гораздо увереннее и мощнее физически. Ну а опыта Карло Анчелотти в таких делах не занимать.
В Лиге чемпионов «сливочным» пришлось затратить немало сил против «Аталанты» (3:2), которая дала хороший бой и ввязалась в открытый футбол, но класс и опыт все равно в итоге сказались.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (0:0, 1:1)
- В позапрошлом сезоне «Райо Вальекано» выиграл дома (3:2), но уступил в гостях (1:2)
- «Райо Вальекано» выиграл 4 из 7 матчей с учетом кубковых поединков, у «Реала» за тот же отрезок пять побед в 7 играх и два поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Райо Вальекано» дают 6,20, а на «Реал» — 1,64, ничью букмекеры оценивают в 4,0.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.
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Прогноз: в этом матче «Реал» постарается сыграть прагматично и добыть победу малой кровью, затратив минимум сил, возможна, и небольшая ротация в составе от Анчелотти.
Хозяева понятное дело не будут играть первым номером против фаворита, а выстроят эшелонированные редуты у своих ворот. Вряд ли получится результативная встреча.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,04.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой «Реала» через тотал.
Дополнительная ставка: победа «Реала» плюс тотал меньше 2,5 за 4,10.