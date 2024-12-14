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    «Реал» постарается взять три очка малой кровью

    «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. «Реал» кажется фаворитом, но на что ставить в его матче 14 декабря? Ответ — в прогнозе на Ла Лигу наших экспертов с коэффициентом 2.04

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид
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    Джуд Беллингем
    14 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид. Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Декабря 2024 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 23:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: после 15 матчей «Райо Вальекано» располагается на 12-м месте с 19 очками в таблице Ла Лиги.

    Последние матчи: в 16-м туре команда выиграла на выезде у «Валенсии» с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 7-й минуте забил сенегальский полузащитник Пап Сисс. После этого гола «Райо Вальекано» сыграл очень четко и надежно у своих ворот и ничего не дал сделать в атаке «летучим мышам».

    Райо Вальекано — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в Кубке Испании над «Унионистасом» (3:2) и поражение дома от «Атлетика» (1:2).

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    • Не сыграют: травмированы — Фернандес и Рауль де Томас.

    Состояние команды: при молодом тренере Иньиго Пересе, который неожиданно ярко проявил себя во главе «Райо Вальекано», команда смотрится довольно уверенно, но играет чересчур прагматично, особенно против фаворитов и соперников сильнее классом.

    Состав довольно ограничен, много ветеранов, но все-таки одна суперзвезда есть — Хамес Родригес. Правда, он уже давно не тот.

    «Реал Мадрид»

    Турнирное положение: пока «Реал» Мадрид второй в таблице Ла Лиги с 36 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата Испании на выезде была разгромлена «Жирона» со счетом 3:0. «Сливочные» полностью контролировали ход игры, но забить смогли только в конце первого тайма после точного удара Джуда Беллингема. В начале второго тайма также отличились Гюлер и Мбаппе, который начинает понемногу прибавлять.

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    В лиге чемпионов на выезде была обыграна «Аталанта» (3:2), а до этого случилось поражение в гостях от «Атлетика» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Менди, Камавинга, Милитао и Алаба. Под вопросом участие Мбаппе.

    Состояние команды: небольшой кризис «Реал», похоже, миновал. Команда сейчас смотрится гораздо увереннее и мощнее физически. Ну а опыта Карло Анчелотти в таких делах не занимать.

    В Лиге чемпионов «сливочным» пришлось затратить немало сил против «Аталанты» (3:2), которая дала хороший бой и ввязалась в открытый футбол, но класс и опыт все равно в итоге сказались.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (0:0, 1:1)

    • В позапрошлом сезоне «Райо Вальекано» выиграл дома (3:2), но уступил в гостях (1:2)

    • «Райо Вальекано» выиграл 4 из 7 матчей с учетом кубковых поединков, у «Реала» за тот же отрезок пять побед в 7 играх и два поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Райо Вальекано» дают 6,20, а на «Реал» — 1,64, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.

    Прогноз: в этом матче «Реал» постарается сыграть прагматично и добыть победу малой кровью, затратив минимум сил, возможна, и небольшая ротация в составе от Анчелотти.

    Хозяева понятное дело не будут играть первым номером против фаворита, а выстроят эшелонированные редуты у своих ворот. Вряд ли получится результативная встреча.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,04.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой «Реала» через тотал.

    Дополнительная ставка: победа «Реала» плюс тотал меньше 2,5 за 4,10.

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    «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. «Реал» постарается взять три очка малой кровью
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