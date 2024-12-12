Фернандес: Ошибки — это часть футбола, без них не бывает и голов

Капитанвысказался о матче против(2:1).

«В целом была хорошая игра. Думаю, в заключительной трети мы могли бы чуть больше владеть мячом, но было трудно избавиться от их опеки. Иногда нужно просто отдать пас и убежать, чтобы попытаться найти брешь в защите.

В первом тайме у нас получилось лучше, чем во втором, когда мы позволили игре идти так, как хотели они. Затем мы справились с этим и в итоге одержали победу.

Мы хотим играть от обороны, и все знают, что тогда мы должны принимать правильные решения на поле. Андре Онана думал, что Матта де Лигтсможет попасть по мячу, но он промахнулся, и они забили гол.

Дело не в том, что Андре совершил ошибку, мы не смотрим на отдельных людей, когда что-то происходит не так. Мы очень верим в него. Он знает, что совершил ошибку, потому что он умный парень, он еще не раз поможет нам, и мы доверяем его качествам на мяче.

Ошибки — это часть футбола, без них не бывает и голов. Но мы хорошо поработали, проявив стойкость, чтобы вернуться и одержать победу», — приводит слова Фернандеша TNT Sports.

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