2-й таймЖирона — ЛиверпульОнлайн
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    Вирджил ван Дейк«Жирона» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Флик: Мы показали, что готовы к серьезным испытаниям

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Мы провели много матчей, в которых показали, чего стоим. "Бавария", "Реал"... мы показали, что готовы к серьезным испытаниям.

    Это будет тяжелая игра, но мы справимся с ней. Это другой уровень, и это мотивирует нас немного больше. Мы хотим сделать шаг вперед.

    Левандовский? Нам нужен Роберт, но и ему нужна команда. Никто не может победить в одиночку. Оба выигрывают от этих отношений. У него много качеств, но и у команды тоже. Это очень важно», — приводит слова Флика As.

    Матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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