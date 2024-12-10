Флик: Мы показали, что готовы к серьезным испытаниям

Главный тренервысказался о предстоящем матче с дортмундскойв Лиге чемпионов.

«Мы провели много матчей, в которых показали, чего стоим. "Бавария", "Реал"... мы показали, что готовы к серьезным испытаниям.

Это будет тяжелая игра, но мы справимся с ней. Это другой уровень, и это мотивирует нас немного больше. Мы хотим сделать шаг вперед.

Левандовский? Нам нужен Роберт, но и ему нужна команда. Никто не может победить в одиночку. Оба выигрывают от этих отношений. У него много качеств, но и у команды тоже. Это очень важно», — приводит слова Флика As.

Матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.