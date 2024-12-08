«Наполи» ведет борьбу за 1-е место с «Аталантой». У хозяев 32 пункта, а у бергамасков на 2 балла больше, так что победа позволит им подняться на вершину турнирной таблицы. «Лацио» при любом раскладе останется на 5-й позиции. «Ювентус» идет сзади, отставая на один пункт, но «бьянконери» уже сыграли свой матч.
В минувшем туре Серии А «Наполи» на выезде обыграл 1:0 «Торино», а «Лацио» проиграл 1:3 в гостях у «Пармы». 05 декабря команды встретились между собой в 1/8 финала Кубка Италии, где «лациале» вышли победителями (3:1).
Прогнозы и ставки
Конечно «Наполи» постарается отомстить «Лацио» за вылет из Кубка. По крайней мере хозяева — фавориты на бумаге.
- Коэффициенты букмекеров: 1.85 на победу «Наполи», 3.55 на ничью, 4.40 на победу «Лацио».
- Аналитики LiveSport.Ru выдали прогноз на игру с коэффициентами для ставок 1.75 и 3.60.
- В своем прогнозе искусственный интеллект помирил команды, сгенерировав ничью 1:1.
Смотреть матч
Смотрите прямую трансляцию матча «Наполи» — «Лацио» на LiveCup.Run. На сайте вы можете следить за статистикой и изменениями в составах команд онлайн.
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