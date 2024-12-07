Примера. «Барселона» в гостях у «Бетиса», «Реал» сыграет с «Жироной», «Атлетико» примет «Севилью»

Матчи 16-го тура испанской Примеры пройдут с 6 по 9 декабря

«Сельта» — «Мальорка» 2:0

В матче 16-го тура испанской Примеры «Сельта» в родных стенах победила «Мальорку» со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Уго Альварес и Яго Аспас.

Отметим, что с 78-й минуты «Мальорка» играла в меньшинстве из-за удаления Антонио Раилло.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Мальорка 2:0 Голы: 1:0 Уго Альварес (32'), 2:0 Яго Аспас (83') Сельта: Висенте Гуайта, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза, Франсиско Пейнадо (Лукас де ла Торре, 87'), Илаш Мориба, Уго Альварес (Михайло Ристич, 87'), Уиллот Сведберг (Альфон Гонсалес, 65'), Борха Иглесиас (Анастасиос Дувикас, 65'), Fernando Lopez Gonzalez Мальорка: Доминик Грейф, Сибе ван дер Хейден, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Матеу Морей, Дани Родригес (Такума Асано, 84'), Роберт Наварро (Ведат Мурики, 58'), Саму Кошта (Франциско Мачадо, 89'), Омар Маскарель, Кайл Ларин (Серхи Дардер, 84'), Хавьер Льябрес (Хоан Мохика, 58') Предупреждение: Хави Родригес (44') Удаление: Антонио Раильо (74')

Таким образом, «Сельта» смогла набрать 21 очко и идет на десятом месте в турнирной таблице. У «Мальорки» осталось 24 балла и шестая строчка.

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