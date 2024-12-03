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    РПЛ. Как «Зенит» и «Краснодар» потерпели фиаско

    Итоги 17-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» — «Крылья Советов»
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    «Зенит» — «Крылья Советов»
    Лидеры российской Премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» потерпели поражение в минувшем туре, однако остались на лидирующих позициях. Отставание от тандема сократил «Спартак».

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей 17 тура российского чемпионата на 3 место поднялся «Спартак», которому удалось обойти в турнирной таблице «Локомотив», «железнодорожники» в свою очередь опустились на 4 строчку.

    Календарь и таблица РПЛ

    Местами поменялись «Ростов» и «Рубин», расположившись на 7 и 8 строчках соответственно.
    На две ступеньки опустилось «Динамо» Махачкала, теперь команда занимает 11 место в РПЛ. Улучшили положение в турнирной таблице «Акрон» (9 место) и «Крылья Советов» (10 место).

    Фиаско лидеров

    Минувший тур отрицательно сказался на лидеров российского чемпионата, к примеру «Зенит», занимающий первое место с 39 набранными очками, проиграл. Клуб из Санкт-Петербурга на своём поле уступил «Крыльям Советов». У «Зенита» набрано 39 очков.

    На втором месте идёт «Краснодар», который не воспользовался ошибкой «Зенита» и сам допустил осечку в матче против «Спартака» (0:3), в итоге южане набрали 38 пунктов.

    «Спартак» — «Краснодар»
    globallookpress.com

    «Спартак» в свою очередь аккумулировал 34 пункта и поднялсяна 3 место в РПЛ. Столько же баллов у «Локомотива», москвичи расположились на 4 строчке чемпионата. «Железнодорожники» на своём поле проиграли «Химкам» (1:3).

    Топ-6

    В ведущую группу команд входят «Динамо» и ЦСКА, которые поделили очки в завершившемся туре: «Динамо» обменялся голами с «Ахматом» (1:1), а ЦСКА и «Рубин»(2:2) забили на двоих 4 мача.

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    • В других матчах тура московское «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью (1:1). «Динамо» Махачкала и «Факел» разошлись миром (0:0), «Акрон» с минимальным счетом выиграл у «Оренбурга» (1:0), а «Ростов» разгромил «Пари НН» (4:0).

    Тур № 18

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 7 и 8 декабря.

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    Центральный поединок пройдет 8 декабря: «Краснодар» примет «Локомотив». В этот же день ЦСКА в гостях сыграет против «Факела», а «Динамо» Москва сыграет против «Химок».

    Лидер российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет дома против «Акрона», а «Спартак» примет «Пари НН», игры запланированы на субботу, 7 декабря.

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