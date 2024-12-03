Президент «ПСЖ»: Мы никогда не рассматривали Салаха

Президентвысказался об интересе парижского клуба к форварду

«Это неправда. Он фантастический и удивительный игрок, но мы никогда не рассматривали его, если честно. Мы знаем, что каждый клуб хотел бы, чтобы Салах выступал за них, но подобная информация не является правдой», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Флориан Плеттенберг.

В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 20 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салаха в 55 миллионов евро.