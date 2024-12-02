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    «Рома» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В завершающем поединке 14-го тура итальянской Серии А «Рома» на стадионе «Олимпико» примет лидера турнирной таблицы — «Аталанту». Матч состоится 2 декабря в 22:45 мск.

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    «Римлян» пока что не очень спасает приход Клаудио Раньери, задача которого помочь кризисной «Роме» выбраться из трясины проблемы. Хозяева проиграли уже 3 поединка подряд в Серии А, а общая безвыигрышная серия команды составляет 5 игр.

    Стоит немного реабилитировать 73-летнего специалиста и указать, что при нем «Рома» сыграла только 2 матча, уступив «Наполи» 0:1 и сыграв вничью 2:2 с «Тоттенхэмом». Учитывая положение дел, это не самый плохой результат.

    «Аталанта» — монстр, который съедает на своем пути всех подряд без разбора. На неделе гости разобрали «Янг Бойз» в Лиге чемпионов 6:1, перед этим они обыграли «Парму» 3:1, «Удинезе» 2:1 и «Наполи» 2:0 в Серии А. Серия побед составляет 7 матчей, а серия без поражений — 12.

    В таблице Серии А «Рома» на 15-м месте с 13 очками, а «Аталанта» — 2-я с 28 баллами. Она уступает «Наполи» 4 очка, при этом бергамаски имеют игру в запасе.

    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    Это будет очень сложный матч для «Ромы» и Раньери. «Аталанта» в блестящей форме, а вдобавок гости лучшие по результативности в Серии А на данный момент.

    • Букмекеры считают «Аталанту» фаворитом встречи за 2.25, на «Рому» они дают 3.30. За 3.40 можно поставить на ничью.

    • Прогноз и ставки от LiveSport.Ru: «Рома» попытается зацепиться за ничью, а матч завершится результативно. Подробнее можно почитать здесь.

    • Прогноз ИИ: «Аталанта» выиграет матч со счетом 3:1.

    Трансляция матча

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