ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар»
  • 18:36
    • ЦСКА совершил камбэк и сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ
  • 18:03
    • «Лас-Пальмас» сенсационно обыграл «Барселону» в матче Примеры
  • 17:04
    • «Салават Юлаев» разбил «Спартак» в матче КХЛ
  • 15:58
    • «Акрон» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Лончара
  • 14:47
    • Антон Миранчук больше не сыграет в этом году
    Все новости спорта

    ЦСКА совершил камбэк и сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

    ЦСКА — «Рубин»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Рубин
    ЦСКА и «Рубин» поделили очки (2:2) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

    Матвей Лукин оформил дубль в ворота «Рубина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Лукин оформил дубль в ворота «Рубина»

    В составе «Рубина» голы записали на свой счет Мирлинд Даку на 43-й минуте и Егор Тесленко на 52-й минуте.

    У ЦСКА дублем отметился Матвей Лукин, который забил свои голы на 63-й и 90+6-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Рубин 2:2
    Голы: 0:1 Мирлинд Даку (43'), 0:2 Егор Тесленко (52'), 1:2 Матвей Лукин (63'), 2:2 Матвей Лукин (90+6') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев, Pjanic M. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Дардан Шабанхаджай, Угочукву Иву, Богдан Йочич, Никола Чумич, Мирлинд Даку Предупреждения: Богдан Йочич (22'), Угочукву Иву (35')

    После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе, а ЦСКА — на 6-й позиции с 28-ю баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» покажет, кто в Бундеслиге хозяин
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Нант»?
  • «ПСЖ» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Лондонское дерби останется за «Арсеналом»
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милуоки — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шарлотт — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры