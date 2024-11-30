ЦСКА — «Рубин»: счет матча 2:2, обзор голов

поделили очки (2:2) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

В составе «Рубина» голы записали на свой счет Мирлинд Даку на 43-й минуте и Егор Тесленко на 52-й минуте.

У ЦСКА дублем отметился Матвей Лукин, который забил свои голы на 63-й и 90+6-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Рубин 2:2 Голы: 0:1 Мирлинд Даку (43'), 0:2 Егор Тесленко (52'), 1:2 Матвей Лукин (63'), 2:2 Матвей Лукин (90+6') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев, Pjanic M. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Дардан Шабанхаджай, Угочукву Иву, Богдан Йочич, Никола Чумич, Мирлинд Даку Предупреждения: Богдан Йочич (22'), Угочукву Иву (35')

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе, а ЦСКА — на 6-й позиции с 28-ю баллами.