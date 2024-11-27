Моуринью назвал клуб, который хочет возглавить в АПЛ

Португальский специалистнамерен еще вернуться в Англию и возглавить один из клубов Премьер-лиги.

«Моуринью был бы очень заинтересован вернуться в АПЛ и возглавить "Вест Хэм". У него все еще есть дом в Лондоне, что упрощает задачу. Мне сказали, что он воспользуется возможностью вернуться в лондонский клуб, если она будет.

Он хочет вернуться в Англию, и я не думаю, что убедить его приехать из Турции будет проблемой», — цитирует Football Insider известного агента Мика Брауна.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Особенный» возглавляет турецкий «Фенербахче». В АПЛ он тренировал «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».