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    Манчини: Уход из сборной Италии был ошибкой

    Футбол Сборная Италии Футбол Италии Сборная Саудовской Аравии
    Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что жалеет об уходе из национальной команды.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии в августе 2023 года из-за разногласий с руководством итальянской федерации футбола. Позже экс-тренер «Зенита» возглавил сборную Саудовской Аравии, откуда был уволен в октябре этого года после серии неудачных результатов.

    «Вынужден признать, что уход из сборной Италии был ошибкой. Сейчас я бы поступил совершенно иначе.

    Если бы мы с президентом федерации Гравиной поговорили, объяснили друг другу, разъяснили, возможно, все сложилось бы по-другому.

    Между нами всегда были отношения, основанные на большом уважении и диалоге. Но в тот момент, когда нужна была ясность в диалоге, мы не услышали друг друга.

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    • Что касается огромной зарплаты в Саудовской Аравии (по некоторым данным, Манчини получал до 30 миллионов евро в год), то это не было решающим фактором, хотя столь щедрое предложение действительно ставит в затруднительное положение. Но сборную Италии я покинул не только из-за этого», — сказал Манчини в интервью Il Giornale.

    Напомним, сборная Италии под руководством Манчини стала победителем Евро-2020.

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