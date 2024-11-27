Манчини: Уход из сборной Италии был ошибкой

Бывший главный тренер сборной Италиипризнался, что жалеет об уходе из национальной команды.

Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии в августе 2023 года из-за разногласий с руководством итальянской федерации футбола. Позже экс-тренер «Зенита» возглавил сборную Саудовской Аравии, откуда был уволен в октябре этого года после серии неудачных результатов.

«Вынужден признать, что уход из сборной Италии был ошибкой. Сейчас я бы поступил совершенно иначе.

Если бы мы с президентом федерации Гравиной поговорили, объяснили друг другу, разъяснили, возможно, все сложилось бы по-другому.

Между нами всегда были отношения, основанные на большом уважении и диалоге. Но в тот момент, когда нужна была ясность в диалоге, мы не услышали друг друга.

Что касается огромной зарплаты в Саудовской Аравии (по некоторым данным, Манчини получал до 30 миллионов евро в год), то это не было решающим фактором, хотя столь щедрое предложение действительно ставит в затруднительное положение. Но сборную Италии я покинул не только из-за этого», — сказал Манчини в интервью Il Giornale.

Напомним, сборная Италии под руководством Манчини стала победителем Евро-2020.