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    «Химки» — «Краснодар»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Химки» примут «Краснодар» в рамках матча 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоится на «Арена Химки» и начнется в 16:30 мск.

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    Перед этой игрой у хозяев собралась приличная серия матчей без побед. Их количество достигло отметки в четыре поединка, причем в трех из них «Химки» проиграли. В прошлом туре клуб проиграл на выезде «Ростову» со счетом 1:3. Сейчас «красно-черные» находятся на 13-м месте в зоне стыков с 12 очками.

    «Краснодар» пока что уступил «Зениту» первое место, но уже после этого тура он может вернуться на вершину. В таком случае «быков» в предстоящей игре устроит только победа, поскольку разрыв составляет 2 очка. А за сезон гости одержали 11 побед в 15 играх. Однако в последний раз «черно-зеленые» не смогли обыграть «Рубин» и довольствовались ничьей.

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    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    Команды встречались в начале октября и «Краснодар» тогда на своем поле разгромил соперника 4:0. Сейчас шансов у подмосковного клуба мало, так как «быки» будут играть на победу, дабы не уступить «Зениту» лидерство.

    • Букмекеры дали такие коэффициенты: 1.78 на победу «Краснодара», 4.05 на ничью и 4.40 на победу «Химок».

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что проблем «Краснодара» не будет. Подробнее в прогнозе редакции с коэффициентом 2.15.

    • ИИ также ставит на «быков». Он спрогнозировал их победу со счетом 1:0.

    Где смотреть

    Посмотреть прямую трансляцию матча «Химки» — «Краснодар» можно на LiveCup.Run, где собраны лучшие турниры и поединки. К ним прилагается статистика и коэффициенты. Результаты матчей онлайн также ищите на LiveCup.Run.

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