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    «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет у себя дома «Фрайбург». Игра начнется в 17:30 по мск.

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    Сейчас дортмундцы непривычно низко располагаются в турнирной таблице. Они занимают 7-е место с 16 очками. При этом в случае победы клуб может подняться в зону еврокубков. В ноябре команда одолела «Лейпциг» 2:1 и «Штурм» 1:0. Перед международной паузой команда проиграла на выезде «Майнцу» 1:3. В целом у коллектива Нури Шахина 5 побед и 4 поражения в турнире.

    «Фрайбург» находится в зоне Лиге Европы с 17 очками. Именно поэтому ему нельзя проигрывать, иначе он может потерять свое место в еврокубковой части таблицы. А в последних турах гости то и делали, что теряли очки. Они проиграли 1:3 «Лейпцигу», а также сыграли вничью с «Майнцом» и «Унионом», причем в обоих случаях игра закончилась нулями.

    Прогнозы и ставки

    «Боруссия» традиционно удачно выступает против «Фрайбурга» и уже давно сохраняет победную серию. В прошлый раз «шмели» на своем поле выиграли 3:0. Это было в феврале 2024 года. Посмотрим, какие оценки на поединок дают эксперты.

    • Букмекеры: победа «Боруссии» за 1.83, ничья за 3.90 и победа «Фрайбурга» за 4.30.

    • LiveSport.Ru: аналитики сайта дали прогноз с коэффициентом 2.07.

    • Искусственный интеллект: нейросеть рассчитала, что «Боруссия» выиграет со счетом 1:0.

    Где смотреть матч

    Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург» можно на сайте LiveCup.Run. На сайте кроме трансляции доступна статистика, результаты, составы и коэффициенты.

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