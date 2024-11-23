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    Первый тайм будет осторожным?

    «Боруссия» Д — «Фрайбург». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Фрайбург»
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    «Боруссия» Дортмунд
    23 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют дортмундская «Боруссия» и «Фрайбург». Начало встречи — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Ноября 2024 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 17:30 Фрайбург

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд находится на 7-й строчке в таблице. У команды 16 очков по итогам 10 матчей.

    Последние матчи: «Боруссия» в ноябре сыграла три встречи. У клуба две победы и одно поражение.

    Боруссия Д — Фрайбург: коэффициенты букмекеров

    Ранее «шмели» обыграли «РБ Лейпциг» и «Штурм» (Грац). Кроме того, «Боруссия» уступила «Майнцу».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Боруссия» Дортмунд идет 7-й в таблице. Такая позиция не устраивает ни болельщиков, ни руководство клуба. «Шмели» наверняка нацелены прибавить, чтобы улучшить результаты.

    В нынешнем сезоне «Боруссия» Дортмунд дома еще не теряла очков. Команда побеждает в каждом матче. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» находится на 5-й позиции в таблице. У клуба 17 очков по итогам 10 туров. Отставание от топ-3 составляет три балла.

  • Дортмундской «Боруссии» нужно чудо, чтобы переломить ход неудачного сезона
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    • Последние матчи: «Фрайбург» в ноябре одержал победу над «Карлсруэ» со счетом 1:0. Также были нулевые ничьи с «Майнцем» и «Унионом».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фрайбург» в текущем сезоне показывает хорошие результаты. Команда закрепилась в верхней части таблицы.

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    В Бундеслиге «Фрайбург» не проигрывает с 26 октября. Тогда клуб на выезде уступил «РБ Лейпцигу» со счетом 1:3.

    Последний раз команды играли друг с другом в феврале. «Боруссия» Дортмунд добилась успеха в родных стенах. Была одержана разгромная победа со счетом 3:0.

    Статистика для ставок

    • В нынешнем сезоне «Боруссия» Дортмунд дома еще не теряла очков

    • В Бундеслиге «Фрайбург» не проигрывает с 26 октября

    • В феврале «Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Боруссия» Дортмунд является фаворитом предстоящего матча. Команда дома должна выиграть. Немецкий клуб добьется уверенной победы.

    Ставка: победа «Боруссии» Дортмунд с форой (-1) за 2.07.

    Прогноз: еще один прогноз, что по итогам первых 45 минут будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.44

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    «Боруссия» Д — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Первый тайм будет осторожным?
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