23 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют дортмундская «Боруссия» и «Фрайбург». Начало встречи — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд находится на 7-й строчке в таблице. У команды 16 очков по итогам 10 матчей.

Последние матчи: «Боруссия» в ноябре сыграла три встречи. У клуба две победы и одно поражение.

Ранее «шмели» обыграли «РБ Лейпциг» и «Штурм» (Грац). Кроме того, «Боруссия» уступила «Майнцу».

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Боруссия» Дортмунд идет 7-й в таблице. Такая позиция не устраивает ни болельщиков, ни руководство клуба. «Шмели» наверняка нацелены прибавить, чтобы улучшить результаты.

В нынешнем сезоне «Боруссия» Дортмунд дома еще не теряла очков. Команда побеждает в каждом матче. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» находится на 5-й позиции в таблице. У клуба 17 очков по итогам 10 туров. Отставание от топ-3 составляет три балла.

Последние матчи: «Фрайбург» в ноябре одержал победу над «Карлсруэ» со счетом 1:0. Также были нулевые ничьи с «Майнцем» и «Унионом».

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фрайбург» в текущем сезоне показывает хорошие результаты. Команда закрепилась в верхней части таблицы.

В Бундеслиге «Фрайбург» не проигрывает с 26 октября. Тогда клуб на выезде уступил «РБ Лейпцигу» со счетом 1:3.

Последний раз команды играли друг с другом в феврале. «Боруссия» Дортмунд добилась успеха в родных стенах. Была одержана разгромная победа со счетом 3:0.

Статистика для ставок

В нынешнем сезоне «Боруссия» Дортмунд дома еще не теряла очков

В Бундеслиге «Фрайбург» не проигрывает с 26 октября

В феврале «Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Боруссия» Дортмунд является фаворитом предстоящего матча. Команда дома должна выиграть. Немецкий клуб добьется уверенной победы.

Ставка: победа «Боруссии» Дортмунд с форой (-1) за 2.07.

Прогноз: еще один прогноз, что по итогам первых 45 минут будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.44