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    «Монако» — «Брест»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Брест Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Это будет интересный поединок, поскольку и «Монако», и «Брест» участвуют в Лиге чемпионов и там идут рядом в турнирной таблице. И если в ЛЧ у гостей игра все круто, то в чемпионате не клеится.

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    В Лиге 1 «Брест» проиграл 2 матча подряд и находится на 12-й позиции. «Монако» сумел выиграть у «Страсбурга» 3:1, тем самым прервав серию из двух поражений. А благодаря победе над «Болоньей» (1:0), «монегаски» вышли на третье место в таблице Лиги чемпионов.

    Еще в концовке прошлого сезона «Монако» обыграл «Брест» 2:0. Если успех повторится, то хозяевам удастся продлить свою победную серию до трех поединков.

    Прогнозы и ставки

    В целом «Монако» обыграл «Брест» в пяти играх подряд. В двух домашних матча подряд коллектив Головина не дал сопернику забить.

    Мы плавно подошли к оценкам, посмотрим, какие прогнозы дают эксперты.

    • Букмекеры: 1.55 на «Монако», 4.30 на ничью, 6.30 на «Брест».

    • Аналитики LiveSport.Ru делают ставку на результативный футбол. Подробнее в прогнозе с коэффициентом 1.80.

    • ИИ уверен, что команд равны по силам и выдал результат нулевой ничьи.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монако» — «Брест» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предлагает широкий выбор предматчевой статистики, результатов, а также предоставляет стартовые составы команд.

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