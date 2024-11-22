Это будет интересный поединок, поскольку и, иучаствуют в Лиге чемпионов и там идут рядом в турнирной таблице. И если в ЛЧ у гостей игра все круто, то в чемпионате не клеится.

В Лиге 1 «Брест» проиграл 2 матча подряд и находится на 12-й позиции. «Монако» сумел выиграть у «Страсбурга» 3:1, тем самым прервав серию из двух поражений. А благодаря победе над «Болоньей» (1:0), «монегаски» вышли на третье место в таблице Лиги чемпионов.

Еще в концовке прошлого сезона «Монако» обыграл «Брест» 2:0. Если успех повторится, то хозяевам удастся продлить свою победную серию до трех поединков.

Прогнозы и ставки

В целом «Монако» обыграл «Брест» в пяти играх подряд. В двух домашних матча подряд коллектив Головина не дал сопернику забить.

Мы плавно подошли к оценкам, посмотрим, какие прогнозы дают эксперты.

Букмекеры: 1.55 на «Монако», 4.30 на ничью, 6.30 на «Брест».

на «Монако», на ничью, на «Брест». Аналитики LiveSport.Ru делают ставку на результативный футбол. Подробнее в прогнозе с коэффициентом 1.80 .

делают ставку на результативный футбол. Подробнее в прогнозе с коэффициентом . ИИ уверен, что команд равны по силам и выдал результат нулевой ничьи.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Брест» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предлагает широкий выбор предматчевой статистики, результатов, а также предоставляет стартовые составы команд.

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