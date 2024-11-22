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    • Клубы АПЛ проголосовали за изменения в правилах по сделкам с ассоциированными сторонами
    Все новости спорта

    Клубы АПЛ проголосовали за изменения в правилах по сделкам с ассоциированными сторонами

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    Клубы английской Премьер-лиги одобрили изменения некоторых финансовых правил лиги.

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    Цель поправок заключается в том, чтобы у клубов не было возможности получать выгоду от коммерческих сделок или снижения расходов, которые не соответствуют справедливой рыночной стоимости, благодаря отношениям с ассоциированными сторонами.

    Согласно новым правилам, все кредиты акционеров клубов должны соответствовать справедливой рыночной стоимости. В случае несоответствия клубы будут вынуждены расторгнуть сделку или изменить условия кредита.

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    • По информации talkSPORT, против этих изменений были «Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест».

    Напомним, ранее «Манчестер Сити» подал иск против АПЛ из-за новых правил работы со спонсорами.

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