Клубы АПЛ проголосовали за изменения в правилах по сделкам с ассоциированными сторонами

Клубы английскойодобрили изменения некоторых финансовых правил лиги.

Цель поправок заключается в том, чтобы у клубов не было возможности получать выгоду от коммерческих сделок или снижения расходов, которые не соответствуют справедливой рыночной стоимости, благодаря отношениям с ассоциированными сторонами.

Согласно новым правилам, все кредиты акционеров клубов должны соответствовать справедливой рыночной стоимости. В случае несоответствия клубы будут вынуждены расторгнуть сделку или изменить условия кредита.

По информации talkSPORT, против этих изменений были «Манчестер Сити», «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест».

Напомним, ранее «Манчестер Сити» подал иск против АПЛ из-за новых правил работы со спонсорами.