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    Семак: Нас ждет непростой выезд в Оренбург

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче против «Оренбурга».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Простых матчей не бывает. Что касается "Оренбурга", то всегда сложно играть против команд, которые очень хорошо выступают дома, поэтому нас ждёт непростой выезд.

    Что касается второго круга, то у нас едва ли есть такое разделение — на первый и второй круги. Скорее, на первую часть чемпионата и вторую. Ничего не изменилось — есть небольшие сложности с тем, что некоторые наши игроки только сегодня принимают участие в тренировке — это первый тренировочный для них день после паузы на матчи сборных. Нам нужно понять, кто в каком в состоянии вернулся, проанализировать и уже завтра принять решение о том, кто начнёт матч в стартовом составе.

    Связаны ли некоторые изменения в тренировочном процессе на этой неделе с тем, что в Оренбурге искусственное поле? Нет, не совсем. У нас были достаточно непростые погодные условия, поля достаточно вязкие, поэтому мы иногда переходим на искусственное покрытие, чтобы потренироваться, дать возможность полю прийти в себя, ну и для мышц это немножко полегче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    Встреча между «Оренбургом» и «Зенитом» состоится в субботу, 23 ноября. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.

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