Семак: Нас ждет непростой выезд в Оренбург

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Простых матчей не бывает. Что касается "Оренбурга", то всегда сложно играть против команд, которые очень хорошо выступают дома, поэтому нас ждёт непростой выезд.

Что касается второго круга, то у нас едва ли есть такое разделение — на первый и второй круги. Скорее, на первую часть чемпионата и вторую. Ничего не изменилось — есть небольшие сложности с тем, что некоторые наши игроки только сегодня принимают участие в тренировке — это первый тренировочный для них день после паузы на матчи сборных. Нам нужно понять, кто в каком в состоянии вернулся, проанализировать и уже завтра принять решение о том, кто начнёт матч в стартовом составе.

Связаны ли некоторые изменения в тренировочном процессе на этой неделе с тем, что в Оренбурге искусственное поле? Нет, не совсем. У нас были достаточно непростые погодные условия, поля достаточно вязкие, поэтому мы иногда переходим на искусственное покрытие, чтобы потренироваться, дать возможность полю прийти в себя, ну и для мышц это немножко полегче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

Встреча между «Оренбургом» и «Зенитом» состоится в субботу, 23 ноября. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.