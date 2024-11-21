Семак: Нас ждет непростой выезд в Оренбург

«Простых матчей не бывает. Что касается "Оренбурга", то всегда сложно играть против команд, которые очень хорошо выступают дома, поэтому нас ждёт непростой выезд.
Что касается второго круга, то у нас едва ли есть такое разделение — на первый и второй круги. Скорее, на первую часть чемпионата и вторую. Ничего не изменилось — есть небольшие сложности с тем, что некоторые наши игроки только сегодня принимают участие в тренировке — это первый тренировочный для них день после паузы на матчи сборных. Нам нужно понять, кто в каком в состоянии вернулся, проанализировать и уже завтра принять решение о том, кто начнёт матч в стартовом составе.
Связаны ли некоторые изменения в тренировочном процессе на этой неделе с тем, что в Оренбурге искусственное поле? Нет, не совсем. У нас были достаточно непростые погодные условия, поля достаточно вязкие, поэтому мы иногда переходим на искусственное покрытие, чтобы потренироваться, дать возможность полю прийти в себя, ну и для мышц это немножко полегче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Встреча между «Оренбургом» и «Зенитом» состоится в субботу, 23 ноября. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.