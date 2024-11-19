Дюков: В следующем году у России будут более статусные соперники

Президент РФСрассказал, с кем в следующем году сыграет национальная команда.

«Мы ведем переговоры с рядом ассоциаций, в следующем году собираемся использовать все окна для проведения матчей. Мы предпочли бы сперва договориться, а потом объявить о проведении матча.

В следующем году матчей с более статусными соперниками будет больше. Для нас приоритет — игры дома для наших болельщиков. Рейтинг ФИФА играет важную роль, он не ушел в сторону», — сказал Дюков «Матч ТВ».

В заключительном матче 2024 года Россия разгромила в Волгограде сборную Сирии со счетом 4:0. Всего же за 6 игр в этого календарного года россияне победили своих соперников с общим счетом 34:0.