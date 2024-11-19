Аршавин — об игре Сирией: Уверенная победа на классе

Бывший капитан «Зенита» и сборной Россиипонравилась игра национальной команды в матче против Сирии.

«Моменты в первом тайме создавали, их нужно было реализовывать, но не получилось. Во втором тайме чуть больше повезло, сирийцы подустали. Уверенная победа на классе без особого надрыва. Что мы предполагали, то и увидели в концовке.

Думаю, Карпин доволен. Две победы "на ноль", весь год "на ноль". Что должны были сделать, то и получилось. Зрители в Краснодаре и Волгограде получили праздник. Не думаю, что Карпин будет пересматривать эти два матча, — сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Два гола в этом матче забил защитник Евгений Осипенко, также отличились Илья Самошников и Алексей Миранчук.