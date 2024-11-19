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    Аршавин — об игре Сирией: Уверенная победа на классе

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    Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину понравилась игра национальной команды в матче против Сирии.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Моменты в первом тайме создавали, их нужно было реализовывать, но не получилось. Во втором тайме чуть больше повезло, сирийцы подустали. Уверенная победа на классе без особого надрыва. Что мы предполагали, то и увидели в концовке.

    Думаю, Карпин доволен. Две победы "на ноль", весь год "на ноль". Что должны были сделать, то и получилось. Зрители в Краснодаре и Волгограде получили праздник. Не думаю, что Карпин будет пересматривать эти два матча, — сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

    Два гола в этом матче забил защитник Евгений Осипенко, также отличились Илья Самошников и Алексей Миранчук.

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