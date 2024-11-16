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    Пике: Криштиану — лучший из людей, но Месси — инопланетянин

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    Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил игру нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, сравнив его с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Месси всегда отличался от других. Криштиану — лучший из людей, но Лео — инопланетянин, он не с этой планеты.

    Я видел, как он тренируется каждый день, делая невероятные вещи, другого игрока с такой скоростью мышления и целеустремленностью не найти. Он приехал, когда ему было 13 лет, и он играл абсолютно одинаково как в молодежной команде "Барсы", так и в основной команде», — сказал Пике Corriere dello Sport.

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    • Напомним, что Пике выступал вместе с Лионелем Месси в «Барселоне». Экс-защитник «сине-гранатовых» объявил о завершении футбольной карьеры в 2022-м году.

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