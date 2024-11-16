Люксембург проиграл Болгарии, а Северная Ирландия победила Беларусь

В группе 3 Лиги наций Суступил на своем поле— 0:1.

Победу гостям на 23-й минуте принес Андриан Краев.

Футбол. Лига наций УЕФА. C3 Люксембург — Болгария 0:1 Гол: 0:1 Адриан Краев (23') Предупреждения: Кирилл Десподов (28'), Georgi Milanov (43'), Vasil Panayotov (53'), Флориан Бонерт (58'), Лоран Жанс (61'), Кристофер Мартинс (84')

В другом матче квартета Северная Ирландия переиграла Беларусь со счетом 2:0.

Голы забивали Дэниел Баллард и Дион Чарльз.

Футбол. Лига наций УЕФА. C3 Северная Ирландия — Беларусь 2:0 Голы: 1:0 Дэниел Баллард (50'), 2:0 Дион Чарльз (пенальти) (63') Предупреждения: Кирилл Печенин (59'), Валерий Громыко (68'), Дмитрий Антилевский (76')

Календарь и таблица Лиги наций

Северная Ирландия вышла в плей-офф, сейчас у нее 10 очков. Второй идет Болгария (8), дальше Беларусь (6) и Люксембург (2).

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В группе 2 игра Румынии и Косово была прервана в конце при счете 0:0.

Футбол. Лига наций УЕФА. C2 Румыния — Косово 0:0 Предупреждения: Флорент Хадергьонай (7'), Мариус Марин (43'), Muharrem Jashari (45 + 2'), Деннис Ман (58'), Денис Дрэгуш (72'), Никусор Банку (73'), Денис Алибек (90 + 3'), Люмбард Деллова (90 + 3')

Также подошла к концу игра в Лиге наций D между Сан-Марино и Гибралтаром — 1:1.