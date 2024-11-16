Люксембург проиграл Болгарии, а Северная Ирландия победила Беларусь

Дэниел Баллард — защитник Северной Ирландии и «Саутгемптона» Фото: globallookpress.com
Победу гостям на 23-й минуте принес Андриан Краев.
Футбол. Лига наций УЕФА. C3
Люксембург — Болгария 0:1
Гол: 0:1 Адриан Краев (23') Предупреждения: Кирилл Десподов (28'), Georgi Milanov (43'), Vasil Panayotov (53'), Флориан Бонерт (58'), Лоран Жанс (61'), Кристофер Мартинс (84')
В другом матче квартета Северная Ирландия переиграла Беларусь со счетом 2:0.
Голы забивали Дэниел Баллард и Дион Чарльз.
Футбол. Лига наций УЕФА. C3
Северная Ирландия — Беларусь 2:0
Голы: 1:0 Дэниел Баллард (50'), 2:0 Дион Чарльз (пенальти) (63') Предупреждения: Кирилл Печенин (59'), Валерий Громыко (68'), Дмитрий Антилевский (76')
Календарь и таблица Лиги наций
Северная Ирландия вышла в плей-офф, сейчас у нее 10 очков. Второй идет Болгария (8), дальше Беларусь (6) и Люксембург (2).
В группе 2 игра Румынии и Косово была прервана в конце при счете 0:0.
Футбол. Лига наций УЕФА. C2
Румыния — Косово 0:0
Предупреждения: Флорент Хадергьонай (7'), Мариус Марин (43'), Muharrem Jashari (45 + 2'), Деннис Ман (58'), Денис Дрэгуш (72'), Никусор Банку (73'), Денис Алибек (90 + 3'), Люмбард Деллова (90 + 3')
Также подошла к концу игра в Лиге наций D между Сан-Марино и Гибралтаром — 1:1.
Футбол. Лига наций УЕФА. D1
Сан-Марино — Гибралтар 1:1
Голы: 0:1 Лиам Уолкер (пенальти) (11'), 1:1 Никола Нанни (пенальти) (90 + 2') Предупреждения: Matteo Valli Casadei (20'), Николас Позо (39'), Giacomo Benvenuti (58'), Лиам Уолкер (68'), Грэм Торилья (76'), Микеле Чеволи (85'), Никола Нанни (85'), Андре Тжей де Барр (87'), Итан Джолли (90 + 1'), Лу Джон Эннсли (90 + 5')