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    Люксембург проиграл Болгарии, а Северная Ирландия победила Беларусь

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    В группе 3 Лиги наций С Люксембург уступил на своем поле Болгарии — 0:1.

    Дэниел Баллард — защитник Северной Ирландии и «Саутгемптона»
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    Дэниел Баллард — защитник Северной Ирландии и «Саутгемптона»

    Победу гостям на 23-й минуте принес Андриан Краев.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C3
    Люксембург — Болгария 0:1
    Гол: 0:1 Адриан Краев (23') Предупреждения: Кирилл Десподов (28'), Georgi Milanov (43'), Vasil Panayotov (53'), Флориан Бонерт (58'), Лоран Жанс (61'), Кристофер Мартинс (84')

    В другом матче квартета Северная Ирландия переиграла Беларусь со счетом 2:0.

    Голы забивали Дэниел Баллард и Дион Чарльз.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C3
    Северная Ирландия — Беларусь 2:0
    Голы: 1:0 Дэниел Баллард (50'), 2:0 Дион Чарльз (пенальти) (63') Предупреждения: Кирилл Печенин (59'), Валерий Громыко (68'), Дмитрий Антилевский (76')

    Календарь и таблица Лиги наций

    Северная Ирландия вышла в плей-офф, сейчас у нее 10 очков. Второй идет Болгария (8), дальше Беларусь (6) и Люксембург (2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    В группе 2 игра Румынии и Косово была прервана в конце при счете 0:0.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C2
    Румыния — Косово 0:0
    Предупреждения: Флорент Хадергьонай (7'), Мариус Марин (43'), Muharrem Jashari (45 + 2'), Деннис Ман (58'), Денис Дрэгуш (72'), Никусор Банку (73'), Денис Алибек (90 + 3'), Люмбард Деллова (90 + 3')

    Также подошла к концу игра в Лиге наций D между Сан-Марино и Гибралтаром — 1:1.

    Футбол. Лига наций УЕФА. D1
    Сан-Марино — Гибралтар 1:1
    Голы: 0:1 Лиам Уолкер (пенальти) (11'), 1:1 Никола Нанни (пенальти) (90 + 2') Предупреждения: Matteo Valli Casadei (20'), Николас Позо (39'), Giacomo Benvenuti (58'), Лиам Уолкер (68'), Грэм Торилья (76'), Микеле Чеволи (85'), Никола Нанни (85'), Андре Тжей де Барр (87'), Итан Джолли (90 + 1'), Лу Джон Эннсли (90 + 5')
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