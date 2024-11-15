Слуцкий сравнил средний уровень российских и китайских игроков

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа»поделился мнением об уровне китайских футболистов.

«Мы всё время обсуждали эту тему. Я понимал, что вопрос интересует, условно, средний уровень китайского игрока и средний уровень российского игрока.

Средний уровень российского игрока чуть выше, чем средний уровень китайского игрока.

Но! Это, например, не только мое мнение, а мнение того же Васи Березуцкого. Два центральных защитника, основных, которые играют в "Шанхай Шэньхуа", которым по 23 года и которые основные игроки сборной Китая. Васина, например, позиция, что в России нет центрального защитника сегодня сильнее.

Потому что в каком-то амплуа может быть отдельный игрок, который достаточно высокого уровня, но в среднем уровень российского игрока чуть выше», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в чемпионате Китая, отстав от «Шанхай Порт» на одно очко.