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    Деку: «Барселона» не ведет переговоры с Диогу Коштой

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о будущем вратаря Мартена-Андре тер Штегена. Голкипер восстанавливается после травмы.

    Деку
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    Деку

    Ранее появилась информация, что каталонцы могут приобрести голкипера «Порту» Диогу Кошту.

    «Мы не ведем переговоры с Диогу Коштой в качестве нового вратаря. Я желаю ему выигрывать титулы в "Порту". Наш приоритет — тер Штеген, у которого контракт будет действовать еще три года. Мы не будем никого подписывать на замену тер Штегену.

    Если бы я был Диогу Коштой, не уверен, что присоединился бы к "Барсе" в качестве запасного. Мы не работаем над тем, чтобы подписать его», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

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