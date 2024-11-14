Деку: «Барселона» не ведет переговоры с Диогу Коштой

Спортивный директор «Барселоны»высказался о будущем вратаря. Голкипер восстанавливается после травмы.

Ранее появилась информация, что каталонцы могут приобрести голкипера «Порту» Диогу Кошту.

«Мы не ведем переговоры с Диогу Коштой в качестве нового вратаря. Я желаю ему выигрывать титулы в "Порту". Наш приоритет — тер Штеген, у которого контракт будет действовать еще три года. Мы не будем никого подписывать на замену тер Штегену.

Если бы я был Диогу Коштой, не уверен, что присоединился бы к "Барсе" в качестве запасного. Мы не работаем над тем, чтобы подписать его», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.