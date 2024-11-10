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    «Тоттенхэм» сенсационно проиграл «Ипсвичу»

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    «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Ипсвича» в 11-м туре английской Премьер-лиги.

    Лиам Делап
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    Лиам Делап

    У «Ипсвича» авторами забитых мячей стали Сэмми Смодич и Лиам Делап.

    Единственный гол хозяев забил Родриго Бентанкур.

    «Ипсвич» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» занимает десятое место в турнирной таблице — 16 очков. «Ипсвич» находится на 17-й строчке — 8 очков.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Ипсвич Таун 1:2
    Голы: 0:1 Самуэл Смодикс (31'), 0:2 Лиам Дилап (43'), 1:2 Родриго Бентанкур (69') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Раду Дрэгушин, Дестини Удоджи, Педро Порро, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 84'), Папе Сарр (Тимо Вернер, 66'), Бреннан Джонсон (Джеймс Мэддисон, 84'), Доминик Соланке, Сон Хын Мин Ипсвич Таун: Арьянет Мурич, Лейф Дэвис, Кэмерон Бургесс, Аксель Туанзебе, Бенджамин Джонсон, Самуэл Смодикс (Джек Кларк, 71'), Йенс-Люс Каюсте (Массимо Луонго, 90'), Сэми Морси, Омари Хатчинсон, Лиам Дилап (Джордж Хирст, 70'), Dara O'Shea Предупреждения: Аксель Туанзебе (21'), Лиам Дилап (46'), Бенджамин Джонсон (65'), Родриго Бентанкур (78'), Лейф Дэвис (90 + 3'), Омари Хатчинсон (90 + 8')
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