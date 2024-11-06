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    Кассьерра: Мы сделали отличный задел перед игрой в Грозном

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    Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал разгромную победу своей команды в четвертьфинале Кубка России над грозненским «Ахматом» (3:0).

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «Если честно, в тот момент у меня не было другой возможности нанести удар по-другому, а только пяткой. Хорошо, что забил, но самое важное — победа команды. Мы создали довольно неплохой задел перед ответной игрой в Грозном. В первом тайме могли забить на один‑два мяча больше, у нас были моменты, но не удалось их реализовать.

    Нужно передохнуть и настроиться на ближайшую игру в чемпионате. В следующем матче сыграем с "Ахматом"? Это очень хорошая команда, несмотря на место в таблице. Играть против них всегда тяжело, особенно в Грозном. У нас несколько дней, чтобы подготовиться и провести достойный матч на выезде», — сказал Кассьерра «Матч ТВ».

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    В этой игре колумбийский нападающий отметился голом и результативной передачей. Ответная игра состоится 27 ноября в Грозном.

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