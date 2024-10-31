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    Ла Лига сообщила о переносе матча «Валенсия» — «Реал» на другую дату

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    Матч 12-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Валенсией» не состоится в эту субботу, сообщает пресс-служба турнира.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Все спортивные матчи в Валенсии, запланированные на эти выходные, перенесены из-за последствий урагана «Дана» и наводнения.

    Согласно последним данным, погибли 95 человек. В некоторых районах Валенсии по-прежнему наблюдаются перебои с электричеством и связью.

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    Также принято решение о переносе матча Ла Лиги «Вильярреал» — «Райо Вальекано» и трех игр в Сегунде.

    Новые даты матчей будут объявлены после согласования с клубами.

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