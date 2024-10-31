Ла Лига сообщила о переносе матча «Валенсия» — «Реал» на другую дату

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Все спортивные матчи в Валенсии, запланированные на эти выходные, перенесены из-за последствий урагана «Дана» и наводнения.
Согласно последним данным, погибли 95 человек. В некоторых районах Валенсии по-прежнему наблюдаются перебои с электричеством и связью.
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Также принято решение о переносе матча Ла Лиги «Вильярреал» — «Райо Вальекано» и трех игр в Сегунде.
Новые даты матчей будут объявлены после согласования с клубами.