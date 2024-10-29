Эмилиано Мартинес второй год подряд завоевал трофей Яшин

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентиныстал обладателем приза лучшему вратарю мира от France Football.

Аргентинский страж ворот уже второй сезон подряд завоевал трофей Яшина.

«Я всегда хотел становиться лучше. Спасибо всем. Это честь — снова быть на этой сцене. Спасибо всем моим партнерам и тренерам, ведь футбол остается командным видом спорта. Я всегда стремился к самосовершенствованию с детства. Это моя ментальность», — сказал вратарь.

На награду также претендовали Диогу Кошта («Порто»), Джанлуиджи Доннарума («ПСЖ»), Грегор Кобель («Боруссия»), Андрей Лунин («Реал»), Майк Меньян («Милан»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Унаи Симон («Атлетик»), Ян Зоммер («Интер») и Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунc»).

Отметим, что женского эквивалента приза Яшина до сих пор не существует.