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    Эмилиано Мартинес второй год подряд завоевал трофей Яшин

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    Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем приза лучшему вратарю мира от France Football.

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    Аргентинский страж ворот уже второй сезон подряд завоевал трофей Яшина.

    «Я всегда хотел становиться лучше. Спасибо всем. Это честь — снова быть на этой сцене. Спасибо всем моим партнерам и тренерам, ведь футбол остается командным видом спорта. Я всегда стремился к самосовершенствованию с детства. Это моя ментальность», — сказал вратарь.

    На награду также претендовали Диогу Кошта («Порто»), Джанлуиджи Доннарума («ПСЖ»), Грегор Кобель («Боруссия»), Андрей Лунин («Реал»), Майк Меньян («Милан»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Унаи Симон («Атлетик»), Ян Зоммер («Интер») и Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунc»).

    Отметим, что женского эквивалента приза Яшина до сих пор не существует.

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