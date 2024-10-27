«Нефтехимик» — «Сокол»: счет матча 0:0, обзор

Кирилл Новиков — тренер «Нефтехимика» Фото: globallookpress.com
Футбол. Россия. Первая лига
Нефтехимик — Сокол 0:0
Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Кирилл Морозов, Максим Петров, Константин Шильцов, Саид Алиев Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Руслан Чобанов, Никита Капленко, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Роман Юзепчук, Павел Забелин Предупреждения: Дмитрий Иванов (43'), Кирилл Морозов (67')
«Нефтехимик» сейчас девятый в таблице с 22 очками. «Сокол» (16) — 15-й.