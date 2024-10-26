«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: счет матча 6:1, обзор голов

одержал крупную победу над(6:1) в матче 16-го тура российской Первой лиги.

В составе хозяев дублем отметился Георгий Гонгадзе, отличившись на 11-й и 19-й минутах встречи. Нападающий забил оба гола с пенальти.

Еще по голу записали на свой счет Артём Симонян на 40-й минуте, Камран Алиев на 52-й минуте, Альбек Гонгапшев на 78-й и Артём Быков на 84-й минуте.

Единственный гол у «Черноморца» забил Мераби Уридия на 21-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига СКА-Хабаровск — Черноморец 6:1 Голы: 1:0 Георгий Гонгадзе (пенальти) (11'), 2:0 Георгий Гонгадзе (пенальти) (19'), 2:1 Мераби Уридия (21'), 3:1 Артем Симонян (40'), 4:1 Камран Алиев (52'), 5:1 Альбек Гонгапшев (78'), 6:1 Артём Быков (84') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Артём Быков, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Никита Першин, Артем Симонян, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Gurban G., Martinez B. Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Иван Енин, Руслан Фищенко, Егор Иванов, Даниил Гурченко, Вячеслав Кротов, Мераби Уридия Предупреждения: Анри Чичинадзе (9'), Никита Першин (12'), Георгий Гонгадзе (23'), Мераби Уридия (28'), Gurban G. (60'), Никита Никифоров (75'), Илья Родионов (80')

После этого матча «СКА-Хабаровск» занимает 9-е место в таблице Первой лиги с 21-м очком в активе. «Черноморец» — на 5-й позиции (24).