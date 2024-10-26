«Наполи» — «Лечче»: счет матча 1:0, обзор гола

Автором единственного гола в матче стал Джованни Ди Лоренцо, который отличился на 73-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Наполи — Лечче 1:0
Гол: 1:0 Джованни Ди Лоренцо (73') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Матиас Оливера, Андре Франк Замбо Ангисса, Билли Гилмор (Джакомо Распадори, 72'), Скотт МакТоминай, Давид Нерес (Хвича Кварацхелия, 72'), Ромелу Лукаку (Майкл Фолоруншо, 85'), Сириль Нгонж (Маттео Политано, 57') Лечче: Владимиро Фальконе, Патрик Доргу, Федерико Баскиротто, Анди Пельмар, Хамза Рафья (Бальтазар Пьерре, 69'), Юльбер Рамадани, Лассана Кулибали (Анте Ребич, 77'), Киалонда Гаспар, Ламек Банда (Никола Сансоне, 69'), Никола Крстович, Сантьяго Пьеротти (Реми Уден, 83') Предупреждения: Сириль Нгонж (19'), Джованни Ди Лоренцо (51'), Сантьяго Пьеротти (77'), Матиас Оливера (90'), Анте Ребич (90 + 3')
«Наполи» занимает первое место с 22 баллами. «Лечче» располагается на 19-й строчке с 5 очками.