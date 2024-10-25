Примера. «Реал» и «Барселона» сразятся в Эль-Класико, «Бетис» примет «Атлетико», «Мальорка» сыграет с «Атлетиком»

«Эспаньол» — «Севилья»
25 октября, пятница, 22:00 мск
Календарь и таблица испанской Примеры
«Вальядолид» — «Вильярреал»
26 октября, суббота, 15:00 мск
«Райо Вальекано» — «Алавес»
26 октября, суббота, 17:15 мск
«Лас-Пальмас» — «Жирона»
26 октября, суббота, 19:30 мск
«Реал» Мадрид — «Барселона»
26 октября, суббота, 21:00 мск
«Леганес» — «Сельта»
27 октября, воскресенье, 16:00 мск
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Хетафе» — «Валенсия»
27 октября, воскресенье, 18:15 мск
«Бетис» — «Атлетико» Мадрид
27 октября, воскресенье, 20:30 мск
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»
27 октября, воскресенье, 23:00 мск