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    Примера. «Реал» и «Барселона» сразятся в Эль-Класико, «Бетис» примет «Атлетико», «Мальорка» сыграет с «Атлетиком»

    Обзор матчей 11-го тура испанской Примеры

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    Матчи 11-го тура испанской Примеры пройдут с 25 по 28 октября

    «Эспаньол» — «Севилья»

    25 октября, пятница, 22:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Вальядолид» — «Вильярреал»

    26 октября, суббота, 15:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Алавес»

    26 октября, суббота, 17:15 мск

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    26 октября, суббота, 19:30 мск

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    «Реал» Мадрид — «Барселона»

    26 октября, суббота, 21:00 мск

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    27 октября, воскресенье, 16:00 мск

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    27 октября, воскресенье, 18:15 мск

    «Бетис» — «Атлетико» Мадрид

    27 октября, воскресенье, 20:30 мск

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    27 октября, воскресенье, 23:00 мск

    «Мальорка» — «Атлетик» Бильбао

    28 октября, понедельник, 23:00 мск

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