Ла Лига. Тройка лидеров уходит в отрыв

«Барселона» сохранила преимущество над «Реалом» в три очка. От грандов испанского футбола старается не отставать «Атлетико». «Валенсия» по итогам матчей 10 тура рухнала на последнее место в Примере.

Изменения в турнирной таблице

«Осасуна» после матчей 10 тура рухнула с 5 места на 8. Своим шансом воспользовались следующие клубы: «Атлетик» поднялся с 6 на 5 строчку, «Мальорка» — с 7 на 6, «Бетис» — с 10 на 7.

На одну ступеньку вниз скатились «Райо Вальекано» и «Сельта», которые сейчас занимают 9 и 10 строчки в Ла Лиге.

Большой скачок рывок вперёд совершил «Реал Сосьедад». Сан-себастьянцы с 15 позиции поднялись на 11. Вниз по турнирной таблице опустились «Жирона» — с 11 на 12, «Севилья» — с 12 на 13, «Алавес» — с 13 на 14, «Эспаньол» — с 14 на 15,

Календарь и таблица испанской Примеры

Небольшие изменения коснулись зоны вылета: «Вальядолид» и «Лас-Пальмас» поднялись на 18 и 19 место соответственно, а «Валенсия», потеряв две позиции, расположилась на последней 20 строчке Ла Лиги.

Трио лидеров

«Барселона» стремится сохранить преимущество в три очка над «Реалом», а то и приумножить его.

В минувшем 10 туре Ла Лиги каталонский клуб добился своего разгромив на своём поле «Севилью» (5:1). В составе «сине-гранатовых» дублями отметились Роберт Левандовски и Пабло Торре, ещё один гол на свой счёт записал Педри.

Таким образом «Барселона» набрала 27 очков и сохранила за собой лидерство в испанском чемпионате.

На второй строчке Примеры расположился «Реал», у которого в активе 24 пункта. «Галактикос» в рамках минувшего тура одержал победу в матче против «Сельты» (2:1).

В составе «сливочных» счет на 20-й минуте открыл Килиан Мбаппе, а на 66-й минуте поединка Винисиус Жуниор забил второй мяч за «Реал».

«Реал» — «Боруссия» globallookpress.com

В тройке лидеров закрепился «Атлетико» из Мадрида, после того как добился победы в матче с «Леганесом» (3:1). В составе «матрасников» двумя голами отметились Александер Серлот, ещё один мяч на свой счёт записал Антуан Гризманн. В итоге мадридский коллектив аккумулировал 20 пунктов.

Потерял очик в 10 туре испанского первенства «Вильярреал», «жёлтая субмарина» на своём поле обменялась голами с «Хетафе» (1:1).

Зона вылета

«Валенсия» свалилась на последнее 20 место в чемпионате Испании после того как на своем поле «летучие мыши» проиграли «Лас-Пальмасу»(2:3).

Таким обазом «Лас-Пальмас» набрал 6 очков и поднялся на предпоследнюю 19 строчку в чемпионате, у «Валенсии» в активе также 6 баллов.

8 очков в чемпионате набрал «Вальядолид», который в минувшем туре одержал победу над «Алавесом» (3:2).

Тур №11

Матчи 11 тура чемпионата Испании пройдут с 25 по 28 октября.

«Барселона» свой поединок проведёт на выезде против «Реала», центральная битва игрового дня состоится в субботу, 26 октября.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

У «Атлетико» появится отличный шанс догнать лидеров Ла Лиги. Для этого нужно выиграть у «Бетиса», игра запланирована на воскресенье, 27 октября.