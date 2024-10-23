«Ювентус» продлил контракт со своим голкипером

Туринский «Ювентус» и вратарьподписали новое соглашение, сообщает официальный сайт бьянконери.

Оно будет действовать до июня 2027 года.

«Я не чувствую себя вторым вратарем, именно тренер и клуб заставляют меня ощущать себя таким образом. Мы, вратари, каждый день стремимся совершенствоваться. Лично я чувствую себя прекрасно, стараюсь привнести немного опыта и со страстью быть вовлеченным во все, что делаю», — сказал Перин после подписания контракта.

Календарь и таблица Серии А

31-летний Перин играет за «Ювентус» с 2018 года. Ранее он выступал за «Дженоа», «Пескару» и «Падову». Всего вратарь сыграл за «старую синьору» 51 матч во всех турнирах, стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.