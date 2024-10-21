«Аль-Айн» — «Аль-Хиляль»: счет матча 4:5, обзор голов

Саудовскийв гостях победилв матче третьего тура азиатской Лиги чемпионов — 5:4.

Клуб из Саудовской Аравии с 82-й минуты играл в меньшинстве.

У гостей в этой встрече хет-трик оформил Салем Аль-Досари и еще по мячу забили Ренан Лоди и Сергей Милинкович-Савич. У хозяев отличились Матео Санабрия и Суфьян Рахими, который забил два гола с игры и один — с пенальти в добавленное время.

Игра стала примечательной и тем, что впервые за год на поле появился 32-летний бразилец Неймар, залечивший серьезную травму. Он вышел на 77-й минуте вместо Аль-Досари.

Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Запад Аль-Айн — Аль-Хиляль 4:5 Голы: 0:1 Ренан Лоди (26'), 1:1 Суфьян Рахими (39'), 1:2 Сергей Милинкович-Савич (45 + 2'), 1:3 Салем Аль-Давсари (45 + 5'), 2:3 Mateo Sanabria (63'), 2:4 Салем Аль-Давсари (65'), 3:4 Суфьян Рахими (67'), 3:5 Салем Аль-Давсари (75'), 4:5 Суфьян Рахими (пенальти) (90 + 6') Аль-Айн: Халид Еиса, Фабиу Кардосо (Халид Аль-Хашеми, 85'), Пак Ён-у (Джино Инфантино, 69'), Каку, Суфьян Рахими, Bandar Mohammed Al-Ahbabi, Kouame Autonne, Erik (Felipe Salomoni, 85'), Mohammed Al Baloushi (Mateo Sanabria, 56'), Abdoul Traore (Kodjo Laba, 56'), Matias Palacios Аль-Хиляль: Мохаммед Аль-Ями, Ренан Лоди, Али аль-Булаихи, Калиду Кулибали (Хассан Аль-Тамбакти, 69'), Жоау Канселу, Салем Аль-Давсари, Малком, Нассер аль-Давсари (Неймар, 77'), Рубен Невеш (Мохаммед Канно, 69'), Сергей Милинкович-Савич, Александр Митрович (Халифа Аль-Давсари, 89') Предупреждения: Калиду Кулибали (20'), Matias Palacios (90 + 2'), Жоау Канселу (90 + 11'), Халифа Аль-Давсари (90 + 13') Удаление: Али аль-Булаихи (82')

«Аль-Хиляль» набрал 9 очков и вышел на первое место в таблице «Запада». «Аль-Айн» (1) опустился на последнюю позицию.