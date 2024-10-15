Кыргызстан победил Северную Корею, Узбекистан выиграл у ОАЭ в отборе на ЧМ-2026

сборная Кыргызстана Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча стал Кристиан Браузман.
ЧМ-2026. Квалификация. Азия
Кыргызстан — Северная Корея — 1:0 (1:0)
Гол: Браузман, 11
В параллельной игре сборная Узбекистана победила команду ОАЭ со сетом 1:0.
Голом в этой игре отметился Отабек Шукуров.
ЧМ-2026. Квалификация. Азия
Узбекистан — ОАЭ
Гол: Шукуров, 76 — с пенальти — 1:0
После этих игр у Узбекистана десять очков и первое место в группе. ОАЭ (4) — четвертый, Кыргызстан (3) — пятый, Северная Корея (2) — шестая.