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    Кыргызстан победил Северную Корею, Узбекистан выиграл у ОАЭ в отборе на ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Узбекистана Сборная ОАЭ Сборная Южной Кореи Сборная Киргизии
    В матче четвертого тура квалификации на ЧМ-2026 сборная Кыргызстана в родных стенах одолела команду Северной Кореи со счетом 1:0.

    сборная Кыргызстана
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    сборная Кыргызстана

    Автором единственного забитого мяча стал Кристиан Браузман.

    ЧМ-2026. Квалификация. Азия
    Кыргызстан — Северная Корея — 1:0 (1:0)
    Гол: Браузман, 11

    В параллельной игре сборная Узбекистана победила команду ОАЭ со сетом 1:0.

    Голом в этой игре отметился Отабек Шукуров.

    ЧМ-2026. Квалификация. Азия
    Узбекистан — ОАЭ
    Гол: Шукуров, 76 — с пенальти — 1:0

    После этих игр у Узбекистана десять очков и первое место в группе. ОАЭ (4) — четвертый, Кыргызстан (3) — пятый, Северная Корея (2) — шестая.

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