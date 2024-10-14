Адиев: Сейчас я не ищу работу

Экс-наставник «Ахмата»отметил, что сейчас он не ищет работу.

«Я не ищу работу сейчас. Если будут предложения, рассмотрю, но не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть. Был ряд переговоров, которые не пришли к сотрудничеству, и я живу повседневной жизнью.

Наверное, приму решение практиковаться в разборе матчей чемпионата России на шоу. Пока безработный, почему бы и нет? Буду поддерживать тренерскую аналитическую деятельность», — сказал Адиев «Чемпионату».

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Последним местом работы Адиева был «Ахмат». Специалист покинул грозненский клуб 1 сентября.