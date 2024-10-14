Адиев: Сейчас я не ищу работу

Магомед Адиев Фото: globallookpress.com
«Я не ищу работу сейчас. Если будут предложения, рассмотрю, но не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть. Был ряд переговоров, которые не пришли к сотрудничеству, и я живу повседневной жизнью.
Наверное, приму решение практиковаться в разборе матчей чемпионата России на шоу. Пока безработный, почему бы и нет? Буду поддерживать тренерскую аналитическую деятельность», — сказал Адиев «Чемпионату».
Последним местом работы Адиева был «Ахмат». Специалист покинул грозненский клуб 1 сентября.