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    Адиев: Сейчас я не ищу работу

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    Экс-наставник «Ахмата» Магомед Адиев отметил, что сейчас он не ищет работу.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Я не ищу работу сейчас. Если будут предложения, рассмотрю, но не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть. Был ряд переговоров, которые не пришли к сотрудничеству, и я живу повседневной жизнью.

    Наверное, приму решение практиковаться в разборе матчей чемпионата России на шоу. Пока безработный, почему бы и нет? Буду поддерживать тренерскую аналитическую деятельность», — сказал Адиев «Чемпионату».

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    Последним местом работы Адиева был «Ахмат». Специалист покинул грозненский клуб 1 сентября.

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