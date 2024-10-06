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    «Краснодар» разгромил «Химки» и вернулся на первое место

    «Краснодар» — «Химки»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах разгромил «Химки» со счетом 4:0.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    Автором дубля в данном противостоянии стал Джон Кордоба, еще по голу на счету Жуана Батчи и Кевина Кастаньо.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Химки 4:0
    Голы: 1:0 Джон Кордоба (41'), 2:0 Joao Batxi (55'), 3:0 Джон Кордоба (73'), 4:0 Кевин Кастаньо (89') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Александр Черников, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Joao Batxi Химки: Никита Кокарев, Александр Филин, Сергей Терехов, Зелимхан Бакаев, Хетаг Хосонов, Антон Заболотный, Fernandez D., Farina E., Abdullahi S., Mejia R., Corredera A. Предупреждения: Farina E. (8'), Александр Черников (35'), Александр Филин (37')

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам поединка «Краснодар» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Химки» 8 очками — на 13-й строчке.

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