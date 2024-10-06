«Краснодар» — «Химки»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Россиив родных стенах разгромилсо счетом 4:0.

Автором дубля в данном противостоянии стал Джон Кордоба, еще по голу на счету Жуана Батчи и Кевина Кастаньо.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Химки 4:0 Голы: 1:0 Джон Кордоба (41'), 2:0 Joao Batxi (55'), 3:0 Джон Кордоба (73'), 4:0 Кевин Кастаньо (89') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Александр Черников, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Joao Batxi Химки: Никита Кокарев, Александр Филин, Сергей Терехов, Зелимхан Бакаев, Хетаг Хосонов, Антон Заболотный, Fernandez D., Farina E., Abdullahi S., Mejia R., Corredera A. Предупреждения: Farina E. (8'), Александр Черников (35'), Александр Филин (37')

Календарь и таблица РПЛ

По итогам поединка «Краснодар» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Химки» 8 очками — на 13-й строчке.