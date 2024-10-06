2-й таймЛокомотив — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Батраков«Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн
  • 18:14
    • «Челси» потерял очки с «Ноттингемом»
  • 18:09
    • «Динамо» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 18:05
    • «Астон Вилла» сыграла безголевую ничью с «МЮ»
  • 15:48
    • Гауфф выиграла турнир в Пекине
  • 10:35
    • Медведев вышел в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае
    Все новости спорта

    «Челси» потерял очки с «Ноттингемом»

    «Челси» — «Ноттингем»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Ноттингем Форест
    В седьмом туре АПЛ лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 1:1.

    Нони Мадуэке
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нони Мадуэке

    На 49-й минуте счет открыл нападающий «лесников» Крис Вуд с передачи Николы Миленковича.

    Через восемь минут счет сравнял полузащитник хозяев Нони Мадуэке, ему ассистировал Крис Палмер.

    Отметим, что с 78-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Джеймса Уорда-Прауза, но смогли отстоять очко.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Ноттингем Форест 1:1
    Голы: 0:1 Крис Вуд (49'), 1:1 Чуквунонсо Мадуэке (57') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Леви Колвилл (Олуватосин Адарабиойо, 90'), Марк Кукурелья, Весли Фофана, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес (Жоау Фелиш, 81'), Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке (Педру Нету, 90'), Джейдон Санчо (Михаил Мудрик, 90'), Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 81') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Алекс Морено (Неко Уильямс, 82'), Мурилло, Никола Миленкович, Эллиот Андерсон (Жота Силва, 66'), Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес, 76'), Каллум Хадсон-Одои (Энтони Эланга, 82'), Джеймс Уорд-Праус, Райан Йейтс, Ола Эйна, Крис Вуд (Морато, 82') Предупреждения: Мойсес Кайседо (21'), Джеймс Уорд-Праус (36'), Nuno Espirito Santo (74'), Коул Палмер (75'), Джеймс Уорд-Праус (78'), Марк Кукурелья (89'), Неко Уильямс (89'), Леви Колвилл (89'), Матц Зельс (90 + 5'), Педру Нету (90 + 8'), Весли Фофана (90 + 12')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в московском дерби?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «ПСЖ» не отдаст первую строку
  • «Ницца» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Краснодар» продолжит побеждать
  • «Краснодар» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 7 октября
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры