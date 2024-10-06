«Челси» — «Ноттингем»: счет матча 1:1, обзор голов

Нони Мадуэке Фото: globallookpress.com
На 49-й минуте счет открыл нападающий «лесников» Крис Вуд с передачи Николы Миленковича.
Через восемь минут счет сравнял полузащитник хозяев Нони Мадуэке, ему ассистировал Крис Палмер.
Отметим, что с 78-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Джеймса Уорда-Прауза, но смогли отстоять очко.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Ноттингем Форест 1:1
Голы: 0:1 Крис Вуд (49'), 1:1 Чуквунонсо Мадуэке (57') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Леви Колвилл (Олуватосин Адарабиойо, 90'), Марк Кукурелья, Весли Фофана, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес (Жоау Фелиш, 81'), Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке (Педру Нету, 90'), Джейдон Санчо (Михаил Мудрик, 90'), Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 81') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Алекс Морено (Неко Уильямс, 82'), Мурилло, Никола Миленкович, Эллиот Андерсон (Жота Силва, 66'), Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес, 76'), Каллум Хадсон-Одои (Энтони Эланга, 82'), Джеймс Уорд-Праус, Райан Йейтс, Ола Эйна, Крис Вуд (Морато, 82') Предупреждения: Мойсес Кайседо (21'), Джеймс Уорд-Праус (36'), Nuno Espirito Santo (74'), Коул Палмер (75'), Джеймс Уорд-Праус (78'), Марк Кукурелья (89'), Неко Уильямс (89'), Леви Колвилл (89'), Матц Зельс (90 + 5'), Педру Нету (90 + 8'), Весли Фофана (90 + 12')