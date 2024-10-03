Семак: Глушенков из-за повреждения не сыграет с «Оренбургом»

Наставник «Зенита»отметил, что форвард сине-бело-голубыхпропустит матч 11-го тура РПЛ с «Оренбургом». У нападающего травма.

Ранее Глушенков получил повреждение в матче Кубка России с «Акроном».

«По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшей игре — это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и выступать после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

Матч между «Зенитом» и «Оренбургом» состоится 5 октября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 16:30 мск.