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    «Боруссия» поиздевалась над «Селтиком», Адейеми оформил хет-трик

    «Боруссия» Д — «Селтик»: счет матча 7:1, обзор голов

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    В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Селтик» со счетом 7:1.

    Карим Адейеми
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    Карим Адейеми

    За дортмундцев хет-трик оформил Карим Адейеми, дубль на счету Серу Гирасси, по одному мячу забили Эмре Джан с пенальти и Феликс Нмеча. У шотландцев отличился Даидзен Маэда.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Боруссия Д — Селтик 7:1
    Голы: 1:0 Эмре Джан (пенальти) (7'), 1:1 Дайдзэн Маэда (9'), 2:1 Карим Адейеми (11'), 3:1 Карим Адейеми (29'), 4:1 Серу Гирасси (пенальти) (40'), 5:1 Карим Адейеми (42'), 6:1 Серу Гирасси (66'), 7:1 Феликс Нмеча (79') Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Коуту (Рами Бенсебаини, 61'), Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Паскаль Грос (Феликс Нмеча, 61'), Эмре Джан, Карим Адейеми (Жюльен Дюранвиль, 48'), Юлиан Брандт (Максимилиан Байер, 61'), Серу Гирасси (Марсель Забитцер, 70'), Jamie Gittens Селтик: Каспер Шмейхель, Грег Тайлер (Алекс Валле, 46'), Лиам Скэйлз, Остон Трасти, Паулу Бернарду (Рео Хатате, 46'), Каллум Макгрегор, Арне Энгелс, Алистер Джонстон (Энтони Ралстон, 86'), Дайдзэн Маэда, Киого Фурухаси (Адам Айда, 63'), Николас-Геррит Кюн (Ян Хён-дзюн, 63') Предупреждения: Каспер Шмейхель (6'), Паскаль Грос (32'), Рео Хатате (74'), Рами Бенсебаини (90 + 3')

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Боруссия» набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу Лиги чемпионов. У «Селтика» три балла и 19-я строчка.

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