Матеус: Винисиус не заслуживает «Золотого мяча»

Легендарный немецкий футболистпрокомментировал возможное получение нападающим «Реала»«Золотого мяча».

«По-моему, Родри заслужил "Золотой мяч" больше, чем Винисиус. Он был мозгом и лидером сборной Испании, ставшей чемпионами Европы, и "Манчестер Сити", которые выиграли АПЛ. Это два титула, которые были завоеваны благодаря его сильным выступлением. Для меня он был выдающимся в этом году.

Второе место у меня занял бы Джуд Беллингем. Как и Винисиус, он выиграл Лигу чемпионов с "Реалом", но также был одним из лучших игроков на Евро. В последнюю очередь благодаря его голам сборная Англии вышла в финал и стала вице-чемпионом Европы. Поэтому на вершине моего рейтинга Родри, Беллингем, а за ними Винисиус», — цитирует Маттеуса Bild.

Авторитетное испанское издание Marca заявило, что «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24 достанется Винисиус. Вручение награды состоится 28 октября в Париже