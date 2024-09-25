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    Матеус: Винисиус не заслуживает «Золотого мяча»

    Футбол Золотой мяч Реал Мадрид Футбол Испании Манчестер Сити Футбол Англии
    Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус прокомментировал возможное получение нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором «Золотого мяча».

    Лотар Маттеус
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    Лотар Маттеус

    «По-моему, Родри заслужил "Золотой мяч" больше, чем Винисиус. Он был мозгом и лидером сборной Испании, ставшей чемпионами Европы, и "Манчестер Сити", которые выиграли АПЛ. Это два титула, которые были завоеваны благодаря его сильным выступлением. Для меня он был выдающимся в этом году.

    Второе место у меня занял бы Джуд Беллингем. Как и Винисиус, он выиграл Лигу чемпионов с "Реалом", но также был одним из лучших игроков на Евро. В последнюю очередь благодаря его голам сборная Англии вышла в финал и стала вице-чемпионом Европы. Поэтому на вершине моего рейтинга Родри, Беллингем, а за ними Винисиус», — цитирует Маттеуса Bild.

    Авторитетное испанское издание Marca заявило, что «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24 достанется Винисиус. Вручение награды состоится 28 октября в Париже

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