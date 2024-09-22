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    «Химки» расторгнут контракт с Глушаковым

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    «Химки» в ближайшее время расторгнут контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, сообщает «Матч ТВ».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Глушаков в принципе покидает команду. Сейчас или через несколько дней. Но его в команде не будет», — сказал источник издания.

    Ранее Глушаков подтвердил, что его перевели во вторую команду «Химок», при этом опровергнув информацию о конфликте с главным тренером подмосковного клуба Франком Артигой.

    Глушаков перешел в «Химки» перед началом сезона на правах свободного агента.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Химки» — «Оренбург»

    «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров. В ближайшем матче подмосковная команда сыграет 22 сентября против «Оренбурга», начало — в 14:15 мск.

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