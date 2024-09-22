«Химки» расторгнут контракт с Глушаковым

в ближайшее время расторгнут контракт с полузащитником сообщает «Матч ТВ».

«Глушаков в принципе покидает команду. Сейчас или через несколько дней. Но его в команде не будет», — сказал источник издания.

Ранее Глушаков подтвердил, что его перевели во вторую команду «Химок», при этом опровергнув информацию о конфликте с главным тренером подмосковного клуба Франком Артигой.

Глушаков перешел в «Химки» перед началом сезона на правах свободного агента.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Химки» — «Оренбург»

«Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров. В ближайшем матче подмосковная команда сыграет 22 сентября против «Оренбурга», начало — в 14:15 мск.