Глушаков объяснил перевод в дубль «Химок»

Полузащитникпрокомментировал информацию о переводе в дубль команды.

«В "Телеграме" дали информацию, что "Химки" отправили меня во вторую команду.

Отправили, да, а вот причины другие. Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит: большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера. Поэтому уже ушёл Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду.

У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам "Химок".

Кто вбросил информацию про конфликт и кому она выгодна — я не знаю. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за "Химки" и уважал клуб.

Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию», — написал Глушаков на своей странице в социальной сети.

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Напомним, что Глушаков пополнил ряды «Химок» перед началом этого сезона.