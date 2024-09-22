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    Химки — Оренбург: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.79. 22/09/2024 в 14:15

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Оренбург»
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    Франк Артига
    22 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Оренбург». Начало встречи — 14:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Сентября 2024 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 14:15 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
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    «Химки»

    Турнирное положение: сейчас «Химки» располагаются в таблице РПЛ на 14-й строчке с 6 очками, находясь в зоне стыковых матчей.

    Последние матчи: в 8-м туре команда Франка Артиги потерпела разгромное поражение от «Акрона» со счетом 0:3. В дебюте матча «Химки» играли неплохо, но после пропущенных мячей в первом тайме откровенно сникли и ничего в ответ не создали.

    Химки — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    Также был разгром от «Локомотива» (1:5) в Кубке России и в РПЛ от ЦСКА (0:2).

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    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: каждую неделю состав «Химок» пополняется новыми футболистами. Даже после закрытия трансферного окна они продолжают прибывать, так скоро и тарелок на базе всем не хватит. В итоге у Артиги несбалансированный коллектив, а ему самому не хватает жесткости закрутить гайки, что в итоге выльется в скорую отставку. Это ему не «Барселону» тренировать.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: пока «Оренбург» идет на 13-м месте с 6 очками в таблице РПЛ.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 8-м туре РПЛ было домашнее поражение от «Локомотива» (2:4). Команда Давида Деограсии выглядела неплохо, но железнодорожники смогли дожать в концовке, все-таки они более мастеровитая команда.
    Также было поражение в Кубке России от «Ростова» (1:3) и ничья с «Динамо» (2:2) в чемпионате.

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    Не сыграют: травмированы вратарь Сысуев и полузащитник Флорентин.

    Состояние команды: по ходу этого сезона «Оренбург» показывает добротный футбол, но сейчас у команды нет такого забивного форварда, каким был в прошлом сезоне Дмитрий Воробьев. Хотя положительные сдвиги в последнее время в атаке все-таки наметились.

    Статистика для ставок

    • Матч в Кубке России в этом сезоне завершился победой «Химок» 1:0

    • В позапрошлом сезоне «Химки» дома победили со счетом 2:0

    • Игра в Оренбурге закончилась победой хозяев 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 2,27, а на «Оренбург» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,79.

    Прогноз: после очередного унижения в Кубке России «Химки» постараются реабилитироваться и будут играть большими силами в атаку, что как раз и нужно скоростным и техничным легионерам «Оренбурга», которые будут врываться в свободные зоны.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,79.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу гостей, они сейчас точно не слабее по составу и игре, зато гораздо организованнее и чувствуется тренерская рука.

    Ставка: победа «Оренбурга» за 3,10.

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    «Химки» — «Оренбург»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. Последний матч для Артиги?
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