Химки
Оренбург
«Химки»
Турнирное положение: сейчас «Химки» располагаются в таблице РПЛ на 14-й строчке с 6 очками, находясь в зоне стыковых матчей.
Последние матчи: в 8-м туре команда Франка Артиги потерпела разгромное поражение от «Акрона» со счетом 0:3. В дебюте матча «Химки» играли неплохо, но после пропущенных мячей в первом тайме откровенно сникли и ничего в ответ не создали.
Химки — Оренбург: коэффициенты букмекеров
Также был разгром от «Локомотива» (1:5) в Кубке России и в РПЛ от ЦСКА (0:2).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: каждую неделю состав «Химок» пополняется новыми футболистами. Даже после закрытия трансферного окна они продолжают прибывать, так скоро и тарелок на базе всем не хватит. В итоге у Артиги несбалансированный коллектив, а ему самому не хватает жесткости закрутить гайки, что в итоге выльется в скорую отставку. Это ему не «Барселону» тренировать.
«Оренбург»
Турнирное положение: пока «Оренбург» идет на 13-м месте с 6 очками в таблице РПЛ.
Последние матчи: в 8-м туре РПЛ было домашнее поражение от «Локомотива» (2:4). Команда Давида Деограсии выглядела неплохо, но железнодорожники смогли дожать в концовке, все-таки они более мастеровитая команда.
Также было поражение в Кубке России от «Ростова» (1:3) и ничья с «Динамо» (2:2) в чемпионате.
Не сыграют: травмированы вратарь Сысуев и полузащитник Флорентин.
Состояние команды: по ходу этого сезона «Оренбург» показывает добротный футбол, но сейчас у команды нет такого забивного форварда, каким был в прошлом сезоне Дмитрий Воробьев. Хотя положительные сдвиги в последнее время в атаке все-таки наметились.
Статистика для ставок
- Матч в Кубке России в этом сезоне завершился победой «Химок» 1:0
- В позапрошлом сезоне «Химки» дома победили со счетом 2:0
- Игра в Оренбурге закончилась победой хозяев 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 2,27, а на «Оренбург» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,79.
- 1.83Зенит — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.16Рубин — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Акрон — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Прогноз: после очередного унижения в Кубке России «Химки» постараются реабилитироваться и будут играть большими силами в атаку, что как раз и нужно скоростным и техничным легионерам «Оренбурга», которые будут врываться в свободные зоны.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1,79.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу гостей, они сейчас точно не слабее по составу и игре, зато гораздо организованнее и чувствуется тренерская рука.
Ставка: победа «Оренбурга» за 3,10.