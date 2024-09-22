22 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Оренбург». Начало встречи — 14:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: сейчас «Химки» располагаются в таблице РПЛ на 14-й строчке с 6 очками, находясь в зоне стыковых матчей.

Последние матчи: в 8-м туре команда Франка Артиги потерпела разгромное поражение от «Акрона» со счетом 0:3. В дебюте матча «Химки» играли неплохо, но после пропущенных мячей в первом тайме откровенно сникли и ничего в ответ не создали.

Также был разгром от «Локомотива» (1:5) в Кубке России и в РПЛ от ЦСКА (0:2).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: каждую неделю состав «Химок» пополняется новыми футболистами. Даже после закрытия трансферного окна они продолжают прибывать, так скоро и тарелок на базе всем не хватит. В итоге у Артиги несбалансированный коллектив, а ему самому не хватает жесткости закрутить гайки, что в итоге выльется в скорую отставку. Это ему не «Барселону» тренировать.

«Оренбург»

Турнирное положение: пока «Оренбург» идет на 13-м месте с 6 очками в таблице РПЛ.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 8-м туре РПЛ было домашнее поражение от «Локомотива» (2:4). Команда Давида Деограсии выглядела неплохо, но железнодорожники смогли дожать в концовке, все-таки они более мастеровитая команда.

Также было поражение в Кубке России от «Ростова» (1:3) и ничья с «Динамо» (2:2) в чемпионате.

Не сыграют: травмированы вратарь Сысуев и полузащитник Флорентин.

Состояние команды: по ходу этого сезона «Оренбург» показывает добротный футбол, но сейчас у команды нет такого забивного форварда, каким был в прошлом сезоне Дмитрий Воробьев. Хотя положительные сдвиги в последнее время в атаке все-таки наметились.

Статистика для ставок

Матч в Кубке России в этом сезоне завершился победой «Химок» 1:0

В позапрошлом сезоне «Химки» дома победили со счетом 2:0

Игра в Оренбурге закончилась победой хозяев 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 2,27, а на «Оренбург» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,79.

Прогноз: после очередного унижения в Кубке России «Химки» постараются реабилитироваться и будут играть большими силами в атаку, что как раз и нужно скоростным и техничным легионерам «Оренбурга», которые будут врываться в свободные зоны.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,79.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу гостей, они сейчас точно не слабее по составу и игре, зато гораздо организованнее и чувствуется тренерская рука.

Ставка: победа «Оренбурга» за 3,10.