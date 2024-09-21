«Тоттенхэм» и «Фулхэм» одержали уверенные победы

Подошли к концу еще два матча 5-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм» на своем поле не оставил шансов «Брентфорду» — 3:1.

Уже на первой минуте нападающий «пчел» Брайан Мбемо. «Шпоры» ответили через 7 минут голом своего новичка Доминика Соланке.

На 28-й минуте Бреннан Джонсон вывел «Тоттенхэм» вперед.

На 85-й минуте Джеймс Мэддисон установил окончательный счет 3:1 в пользу своей команды.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Брентфорд 3:1 Голы: 0:1 Брайан Мбемо (1'), 1:1 Доминик Соланке (8'), 2:1 Бреннан Джонсон (28'), 3:1 Джеймс Мэддисон (85') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Педро Порро (Арчи Грей, 89'), Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 63'), Джеймс Мэддисон (Lucas Bergvall, 89'), Бреннан Джонсон (Папе Сарр, 70'), Доминик Соланке (Майки Мур, 88'), Сон Хын Мин Брентфорд: Марк Флеккен, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Сепп ван ден Берг, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев, 79'), Фабиу Карвалью (Ryan Trevitt, 88'), Миккель Дамсгор (Yunus Emre Konak, 79'), Егор Ярмолюк (Кевин Шаде, 63'), Витали Янельт, Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Микки ван де Вен (39'), Кристоффер Аер (58'), Thomas Frank (59'), Ив Биссума (66'), Джеймс Мэддисон (86')

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«Фулхэм» у себя дома уверенно победил «Ньюкасл» со счетом 3:1.

Уже на пятой минуте мексиканский нападающий Рауль Хименес вывел «дачников» вперед.

На 22-й минуте Эмиль-Смит Роу, недавно перебравшийся из «Арсенала», с передачи Алекса Ивоби сделал счет 2:0.

На 46-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс сократил отставание в счете.

Точку в матче на 90-2-й минуте поставил еще один экс-канонир Рис Нельсон, сделавший счет 3:1 в пользу своей команды.