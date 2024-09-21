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    «Тоттенхэм» и «Фулхэм» одержали уверенные победы

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    Подошли к концу еще два матча 5-го тура АПЛ.

    Доминик Соланке
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    Доминик Соланке

    «Тоттенхэм» на своем поле не оставил шансов «Брентфорду» — 3:1.

    Уже на первой минуте нападающий «пчел» Брайан Мбемо. «Шпоры» ответили через 7 минут голом своего новичка Доминика Соланке.

    На 28-й минуте Бреннан Джонсон вывел «Тоттенхэм» вперед.

    На 85-й минуте Джеймс Мэддисон установил окончательный счет 3:1 в пользу своей команды.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Брентфорд 3:1
    Голы: 0:1 Брайан Мбемо (1'), 1:1 Доминик Соланке (8'), 2:1 Бреннан Джонсон (28'), 3:1 Джеймс Мэддисон (85') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Педро Порро (Арчи Грей, 89'), Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 63'), Джеймс Мэддисон (Lucas Bergvall, 89'), Бреннан Джонсон (Папе Сарр, 70'), Доминик Соланке (Майки Мур, 88'), Сон Хын Мин Брентфорд: Марк Флеккен, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Сепп ван ден Берг, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев, 79'), Фабиу Карвалью (Ryan Trevitt, 88'), Миккель Дамсгор (Yunus Emre Konak, 79'), Егор Ярмолюк (Кевин Шаде, 63'), Витали Янельт, Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Микки ван де Вен (39'), Кристоффер Аер (58'), Thomas Frank (59'), Ив Биссума (66'), Джеймс Мэддисон (86')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Фулхэм» у себя дома уверенно победил «Ньюкасл» со счетом 3:1.

    Уже на пятой минуте мексиканский нападающий Рауль Хименес вывел «дачников» вперед.

    На 22-й минуте Эмиль-Смит Роу, недавно перебравшийся из «Арсенала», с передачи Алекса Ивоби сделал счет 2:0.

    На 46-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс сократил отставание в счете.

    Точку в матче на 90-2-й минуте поставил еще один экс-канонир Рис Нельсон, сделавший счет 3:1 в пользу своей команды.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Ньюкасл 3:1
    Голы: 1:0 Рауль Хименес (5'), 2:0 Эмиль Смит-Роу (22'), 2:1 Харви Льюис Барнс (46'), 3:1 Рейсс Нелсон (90 + 2') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Саша Лукич (Сандер Берге, 46'), Андреас Перейра (Харрисон Рид, 67'), Эмиль Смит-Роу (Исса Диоп, 84'), Адама Траоре (Рейсс Нелсон, 74'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес (Родриго Мунис, 74') Ньюкасл: Ник Поуп, Ллойд Келли (Льюис Холл, 46'), Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Киран Триппьер (Тино Ливраменто, 74'), Харви Льюис Барнс, Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок (Джейкоб Мёрфи, 46'), Александер Исак, Энтони Гордон (Уильям Осула, 83'), Жоэлинтон (Сандро Тонали, 74') Предупреждения: Кенни Тете (21'), Саша Лукич (28'), Адама Траоре (36'), Андреас Перейра (44'), Харрисон Рид (86'), Бернд Лено (90 + 2')
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