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    Тренер «Эспаньола»: Рассказы о кризисе в «Реале» звучат как шутка

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    Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура испанской Примеры против мадридского «Реала».

    Маноло Гонсалес — главный тренер «Эспаньола»
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    Маноло Гонсалес — главный тренер «Эспаньола»

    «Прошло 12 лет с тех пор, как клуб брал очки на "Сантьяго Бернабеу"? Это историческое место, здесь играет команда, выигравшая больше всего трофеев в мире. Удовольствие? Тут его особо не испытываешь, мы играем за очки, и здесь соперникам приходится много страдать.

    Верю ли в кризис "Реала"? Для меня рассказы о кризисе в "Реале" звучат как шутка. С этим тренером, с этой командой, с этим стадионом и с этой публикой... Немного похоже на шутку, ну да ладно.

    Что нужно сделать команде, чтобы набрать очки? Первое, что нужно сделать — быть командой, забыть о том, чего нам хотелось бы — атаковать — и больше сосредоточиться на защите. Нужно избавиться от страха потерпеть неудачу, посмотрим, не допустят ли наши соперники ошибок, — сказал Гонсалес Cadena SER.

  • «Реал» — «Эспаньол». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 6-го тура Ла Лиги «Реал» — «Эспаньол»
  • Сегодня

    • Матч между "Реалом" и "Эспаньолом" состоится сегодня, 21-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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