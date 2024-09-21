Тренер «Эспаньола»: Рассказы о кризисе в «Реале» звучат как шутка

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура испанской Примеры против мадридского

«Прошло 12 лет с тех пор, как клуб брал очки на "Сантьяго Бернабеу"? Это историческое место, здесь играет команда, выигравшая больше всего трофеев в мире. Удовольствие? Тут его особо не испытываешь, мы играем за очки, и здесь соперникам приходится много страдать.

Верю ли в кризис "Реала"? Для меня рассказы о кризисе в "Реале" звучат как шутка. С этим тренером, с этой командой, с этим стадионом и с этой публикой... Немного похоже на шутку, ну да ладно.

Что нужно сделать команде, чтобы набрать очки? Первое, что нужно сделать — быть командой, забыть о том, чего нам хотелось бы — атаковать — и больше сосредоточиться на защите. Нужно избавиться от страха потерпеть неудачу, посмотрим, не допустят ли наши соперники ошибок, — сказал Гонсалес Cadena SER.

Матч между "Реалом" и "Эспаньолом" состоится сегодня, 21-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.