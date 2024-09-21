Мадридский «Реал» на своем поле сыграет с «Эспаньолом» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры с отставанием в 4 очка от лидирующей «Барселоны». Действующий чемпион Испании набрал 11 баллов в пяти матчах благодаря трем победам и двум ничьим. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 9:2.

На неделе мадридцы дома провели первый матч общего этапа Лиги Чемпионов. Соперником подопечных Карло Анчелотти стал «Штутгарт», который был обыгран со счетом 3:1.

В двух крайних турах «Реал» не пропустил, заработав 6 очков из 6-ти. Мадридцы одержали победы над «Бетисом» и «Реалом Сосьедад» с одинаковым счетом 2:0.

«Эспаньол»

«Эспаньол» набрал 7 очков в 5-ти матчах и на данный момент расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды из Барселоны две победы, ничья и два поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 6:10.

«Бело-синие» уверенно прогрессируют. «Эспаньол» начал сезон с двух поражений подряд, затем была ничья с «Атлетико» (0:0), а в двух крайних турах команда одержала домашние победы над «Райо Вальекано» (2:1) и «Алавесом» (3:2).

Личные встречи

«Реал» обыграл соперника в обоих матчах прошлого сезона Лиги Лиги с одинаковым счетом 3:1. В 10-ти последних встречах на счету мадридцев 8 побед, «Эспаньол» оказался сильнее в 2-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Эспаньол» с коэффициентом 2.16.