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    «Реал» — «Эспаньол». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура Ла Лиги «Реал» — «Эспаньол»

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    Мадридский «Реал» на своем поле сыграет с «Эспаньолом» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры с отставанием в 4 очка от лидирующей «Барселоны». Действующий чемпион Испании набрал 11 баллов в пяти матчах благодаря трем победам и двум ничьим. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 9:2.

    На неделе мадридцы дома провели первый матч общего этапа Лиги Чемпионов. Соперником подопечных Карло Анчелотти стал «Штутгарт», который был обыгран со счетом 3:1.

    В двух крайних турах «Реал» не пропустил, заработав 6 очков из 6-ти. Мадридцы одержали победы над «Бетисом» и «Реалом Сосьедад» с одинаковым счетом 2:0.

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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» набрал 7 очков в 5-ти матчах и на данный момент расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды из Барселоны две победы, ничья и два поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 6:10.

    «Бело-синие» уверенно прогрессируют. «Эспаньол» начал сезон с двух поражений подряд, затем была ничья с «Атлетико» (0:0), а в двух крайних турах команда одержала домашние победы над «Райо Вальекано» (2:1) и «Алавесом» (3:2).

    Личные встречи

    «Реал» обыграл соперника в обоих матчах прошлого сезона Лиги Лиги с одинаковым счетом 3:1. В 10-ти последних встречах на счету мадридцев 8 побед, «Эспаньол» оказался сильнее в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Эспаньол» с коэффициентом 2.16.

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