Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Эспаньола» в рамках шестого тура испанской Ла Лиги. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Реал» набрал 11 очков в пяти турах и занимает второе место в таблице Ла Лиги, опережая «Атлетико» и «Вильярреал» только по дополнительным показателям. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка.

Последние матчи: в первом матче на этой неделе «Реал» одержал победу над немецким «Штутгартом» на старте общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.

За несколько дней до этого «Реал» выиграл на выезде у «Реал Сосьедада» в рамках Ла Лиги — 2:0.

Не сыграют: ближайший матч точно пропустят Браим Диас, Давид Алаба, Эдуардо Камавинга и Дани Себальос.

Состояние команды: в недавних матчах можно было наблюдать классический «Реал» первых месяцев сезона — побеждают, забивают, набирают очки, но по игре вообще не впечатляют. Более того, в матче со «Штутгартом» на команду Карло Анчелоттти порой было больно смотреть — их просто «возили».

Сразу скажем, так будет как минимум до февраля, после чего «Реал» начнет демонстрировать свою настоящую силу.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Что касается Килиана Мбаппе, то пока француз тоже не впечатляет, как и весь «Реал». В матчах Ла Лиги у него пока лишь один гол в игры. Слабенько, конечно, но ближе ко второй половине сезона наберет обороты и звезда из Парижа.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» находится на 12-й строчке, набрав семь очков в пяти турах.

Последние матчи: в прошлую субботу каталонский клуб одержал домашнюю победу над «Алавесом» — 3:2. Автором хет-трика стал 26-летний нападающий Хави Пуадо.

Перед этим «Эспаньол» одержал волевую победу над «Райо Вальекано» — 2:1. Здесь решающий гол в активе аргентинца Алехо Велиза.

Не сыграют: в ближайшем матче главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес сможет рассчитывать на всех основных игроков.

Состояние команды: «Эспаньол» слабо провел первые матчи (проиграл «Вальядолиду» и «Реал Сосьедаду»), но потом сыграл вничью с «Атлетико» и одержал победы над «Райо» и «Алавесом». Очевидно, что каталонский клуб готов как минимум к борьбе за выживание.

Статистика для ставок

«Эспаньол» ни разу не забивал в трех из пяти предыдущих матчей

«Реал» пропустил лишь три мяча в семи предыдущих матчах

«Реал» забил 11 мячей в пяти последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Реал» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают за 8.20, а победу «Эспаньола» — за 16.75.

Прогноз: после нервного матча со «Штутгартом» на этот раз «Реал», скорее всего, порадует своих поклонников уверенной победой. Возможно, даже разгромной. Пора бы уже Мбаппе и его бразильским товарищам устроить настоящее шоу.

Рекомендуемая ставка: победа «Реал» + тотал больше 3,5 за 2.16.

Прогноз: ну и рискнем предположить, что Мбаппе забьет больше одного мяча. Вряд ли француз разразится хет-триком, но дубль это точно не какая-то фантастика в такой игре.

Ставка: тотал забитых мячей Мбаппе больше 1,5 за 3.75.