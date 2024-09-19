Нигматуллин: Глушенков привык играть за деньги, а в сборной России играют за честь

Бывший вратарьотреагировал на слова нападающегоо сборной России.

«Глушенков, как всегда, взрывает медиапространство. Лучше бы он взрывал футбольное. Нобель умеет разговаривать так, чтобы потом у футболиста возникли проблемы, но игрок должен сам думать, что говорит.

У Глушенкова было неуважение к болельщикам, а сейчас он продолжает проявлять неуважение к главному тренеру сборной России Карпину. Чем больше будет таких высказываний, тем меньше шансов попасть в сборную России при Валерии Георгиевиче Карпине. Должна быть субординация, когда тренер — уважаемая и непререкаемая персона в команде и футбольной иерархии. Не к лицу молодому парню выкидывать такие неуважительные фразы.

Есть предположение, что Глушенков привык играть в футбол за деньги. А в сборной играют за честь. Это является мечтой любого футболиста с самого детства. Возможно, решение Глушенкова основано на том, что в сборной не платят, но будет тренироваться там, где платят», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

В текущем сезоне Глушенков провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил семь мячей.