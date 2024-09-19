ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаСнова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ
    Все новости спорта

    Нигматуллин: Глушенков привык играть за деньги, а в сборной России играют за честь

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сборная России Зенит
    Бывший вратарь Руслан Нигматуллин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

    Руслан Нигматуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Нигматуллин

    «Глушенков, как всегда, взрывает медиапространство. Лучше бы он взрывал футбольное. Нобель умеет разговаривать так, чтобы потом у футболиста возникли проблемы, но игрок должен сам думать, что говорит.

    У Глушенкова было неуважение к болельщикам, а сейчас он продолжает проявлять неуважение к главному тренеру сборной России Карпину. Чем больше будет таких высказываний, тем меньше шансов попасть в сборную России при Валерии Георгиевиче Карпине. Должна быть субординация, когда тренер — уважаемая и непререкаемая персона в команде и футбольной иерархии. Не к лицу молодому парню выкидывать такие неуважительные фразы.

    Есть предположение, что Глушенков привык играть в футбол за деньги. А в сборной играют за честь. Это является мечтой любого футболиста с самого детства. Возможно, решение Глушенкова основано на том, что в сборной не платят, но будет тренироваться там, где платят», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

    В текущем сезоне Глушенков провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил семь мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» дома не уступит «Барселоне»
  • «Монако» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Локомотив» продолжит играть результативно
  • «Химки» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ак Барс» уверенно разберется с гостями?
  • «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аталанта — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Машарова — Зигемунд
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мунгия — Базинян
  • Бои
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры